Počasí může lámat rekordy. Rok 2027 může být nejteplejším v historii, varují klimatologové

Následující rok 2027 by se mohl stát v globálním průměru vůbec nejteplejším rokem v historii měření. V rozhovoru pro slovenskou tiskovou agenturu TASR na to upozornil klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško. Očekávaný rekordní nárůst teplot by podle něj měl sloužit jako zásadní impuls k aktivnějšímu přístupu společnosti i úřadů k řešení probíhající klimatické krize.
Klimatolog zdůraznil, že významný podíl na vývoji klimatu má chování jednotlivců, kteří si často neuvědomují svůj vlastní vliv na životní prostředí. Ve společnosti podle něj přetrvává alibistický pocit, že jednotlivec nic nezmění, avšak suma rozhodnutí velkého množství lidí vytváří celkový tlak na prostředí. Lidé by se proto měli vědomě snažit ovlivňovat své okolí tak, aby si sami nezhoršovali životní podmínky, což bylo patrné i během letošního léta plného nepříjemných teplotních výkyvů.
Kromě dlouhodobé klimatické krize může nadcházející teplotní rekord výrazně ovlivnit také klimatický jev El Niño. Faško vysvětlil, že v tuto chvíli nelze přesně předpovědět, jakým způsobem tento fenomén zasáhne střední Evropu či konkrétně Slovensko. Historická zkušenost však ukazuje, že po silných epizodách tohoto jevu následovala v regionu vysoce nestandardní léta doprovázená vlnami extrémních horkých dnů, dlouhotrvajícím suchem i prudkými přívalovými dešti.
Klimatické změny se v posledních letech vyznačují mimořádnou rychlostí a nepredikovatelností, kvůli čemuž mohou zásadní výkyvy v počasí nastat ve velmi krátkém časovém úseku. Odborník v této souvislosti upozornil, že původně stanovený cíl udržet globální oteplení planety pod hranicí jednoho a půl stupně Celsia v porovnání s předindustriální érou již považuje za zcela nereálný.
Dynamický vývoj počasí a stále častější výskyt extrémních výkyvů tak staví společnost před nutnost rychlé adaptace. Podle slovenského klimatologa je nezbytné, aby se téma klimatické změny stalo trvalou součástí veřejné debaty i praktických opatření, neboť zhoršující se životní prostředí bude mít čím dál přímější dopad na každodenní fungování obyvatel.
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Zdroj: Libor Novák