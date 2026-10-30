Vražda v Jablonci. Kriminalisté obvinili podezřelého, na soud si počká ve vazbě

Až k obvinění z vraždy dospěl případ, kterým se od uplynulého říjnového víkendu zabývají kriminalisté z Libereckého kraje. Obviněný muž se znal se zavražděným, na soud bude čekat ve vazbě, kam ho ve středu poslal soud.
Policisté se případem zabývají od neděle 25. října, kdy byli přivoláni k prověrce úmrtí muže středního věku v bytě panelového domu v Jablonci nad Nisou. Na základě provedených procesních úkonů byla událost kvalifikována jako zvlášť závažný zločin vraždy.
"Kriminalisté z něj podezírají muže rovněž středního věku, kterého v tomto týdnu zadrželi, z uvedeného skutku obvinili a také podali státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Podle zjištění vyšetřovatelů se obviněný s obětí znal. Veřejnost byla informována, že jí v souvislosti s případem nehrozí žádné nebezpečí. "S vazebními důvody se ztotožnil nejen státní zástupce, ale i soudce, který obviněného ve středu 28. října do vazební věznice svým rozhodnutím poslal," dodala mluvčí.
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Zdroj: Libor Novák