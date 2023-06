Mýtné na dálnicích příští rok zdraží, oznámil Kupka

Kupka uvedl, že dosud vláda neměla možnost zvyšovat mýtné, ale změna evropské směrnice to nyní umožní. Bude se hledat vhodná míra zdražení, která by nedohrozila dopravce.

Vláda již dříve oznámila plán na zvýšení ceny roční dálniční známky z aktuálních 1500 korun na 2300 korun v příštím roce. Spolu se zvýšením mýtného by se tak do rozpočtu mělo přispět až 3,5 miliardy korun. Kupka také poznamenal, že pokud by se cena dálniční známky zvyšovala o míru inflace, přesáhla by plánovaných 2300 korun.

Souhlas se zvýšením mýtného vyjádřili také místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD). Havlíček by byl v této otázce opatrnější, zatímco Netolický vidí zvýšení jako jednu z cest ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy.