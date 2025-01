České dálnice čeká letos velká novinka. Řidiči budou moci sešlápnout pedál

Říká se, že dvakrát do stejné řeky nemáš vstupovat. Pokud jde ale o řeku, do jako poslední dva roky vstupují čeští hokejoví mladíci do 20 let, tak si to nechají čeští fanoušci líbit. Zvlášť když v rámci ní pokaždé ve čtvrtfinále porazí Kanadu a letos navíc na její domácí půdě v Ottawě. Díky tomu, že po roce o svém postupu opět rozhodli Češi v poslední minutě, tentokrát o vítězství 4:3, tak můžou počtvrté za sebou bojovat o cenný kov a navázat tak na předchozí stříbro a bronz.