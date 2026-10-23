Nevydržel ani tři měsíce. Šéf Letiště Praha Lašák rezignoval

Libor Novák

23. října 2026 11:36

Radomír Lašák
Radomír Lašák Foto: Ministerstvo financí

Radomír Lašák nečekaně končí v čele státní společnosti Letiště Praha, kde ve funkci nevydržel ani tři měsíce od svého srpnového nástupu. Ministerstvo financí v pátek oznámilo, že Lašák podal rezignaci na funkci předsedy představenstva z osobních důvodů. Vedení podniku dočasně převezme stávající člen představenstva Jiří Kraus. 

Ministerstvo financí potvrdilo jmenování Lašáka do čela letiště v červenci 2026 a do funkce byl zvolen na začátku srpna. Ve výběrovém řízení vyhlášeném na konci května přitom úspěšně soupeřil mimo jiné s Jiřím Posem, kterému končil mandát. Jeho návrat do čela státní firmy v oblasti letecké dopravy po dlouhé pauze však ihned vyvolal silnou pozornost veřejnosti. Od samého počátku provázely jeho angažmá protesty a ostrá kritika ze strany odborových organizací.

Odboráři vstoupili hned po jeho jmenování ještě během prázdnin do stávkové pohotovosti na protest proti tomuto kroku. Hlavním důvodem jejich nesouhlasu byly obavy pramenící z dřívějšího působení Lašáka v čele Českých aerolinií. Odborové svazy poukazovaly na to, že období jeho vedení národního dopravce mělo přivést společnost do vážných potíží. Sám Lašák v čele ČSA skončil již v roce 2009 a od té doby se v oboru komerční letecké dopravy dlouho nepohyboval.

Končící šéf letiště během své profesní dráhy prošel řadou vrcholových pozic. V roce 1989 úspěšně ukončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Svoji kariéru zahájil v roce 1991 v Komerční bance, kde postupně stoupal firemní hierarchií. V roce 2000 se stal členem představenstva zodpovědným za obchod a zároveň zastával pozici náměstka generálního ředitele.

Od srpna 2002 působil ve vedení eBanky, kde uplatnil své manažerské zkušenosti z finančního sektoru. Následně v roce 2004 přestoupil do pozice člena představenstva energetické společnosti ČEZ. Po necelých dvou letech strávených v energetickém gigantu převzal v roce 2006 vedení Českých aerolinií. V pozdějších letech své kariéry působil také v auditorské a poradenské společnosti Grant Thornton.

Mezi jeho podnikatelské aktivity patřilo v minulých letech rovněž provozování známého lahůdkářství Zlatý Kříž v centru Prahy. Tento specializovaný obchod v předchozích letech definitivně ukončil svou činnost. Lašák se tak po období věnovaném jiným byznysovým projektům vrátil k vrcholovému řízení velkých společností. Jeho návrat do státní sféry však trval pouhých necelých sto dní.

Přesné datum jeho definitivního odchodu z funkce nebylo v tiskovém prohlášení ministerstva financí stanoveno. Rezignace však znamená, že resort bude nucen situaci v čele strategického dopravního uzlu opětovně řešit. Prozatímní vedení podniku podepsané Jiřím Krausem zajistí plynulý chod společnosti do doby, než budou oznámeny další kroky. Ministerstvo ani blíže nekomentovalo, zda a kdy vypíše nové řádné výběrové řízení.

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