Linka mezi Prahou a New Yorkem je zpátky. Kolik stojí letenky?

„V nabídce tak bude přes 1,5 tisíce letenek týdně. Velká nabídka tlačí ceny letenek dolů, momentálně začínají na necelých 14 tisících za zpáteční letenku. Linka je velice populární, loni ji během pěti měsíců provozu využilo přes 40 tisíc cestujících,“ řekl Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.

Podle dat tohoto portálu je New York jedním z deseti nejvyhledávanějších cestovních destinací Čechů a pravděpodobně to tak zůstane i nadále.

„Tato přímá linka je pohodlná a ceny letenek jsou velmi lákavé, je proto o ně značný zájem. Mnoho cestujících také nekončí v New Yorku, ale z něj pokračují dál do Los Angeles, Las Vegas, Miami nebo Tampy. Spoj funguje pro Česko také jako posílení incomingové turistiky ze zámoří,“ řekl Josef Trejbal s tím, že ceny se budou i nadále držet nízko, protože konkurence dopravců na trase do New Yorku je velice silná. Nicméně jde o varianty s přestupy na dalších evropských letištích.

Delta Air Lines plánuje jednou denně obsluhovat trasu mezi Prahou a New Yorkem, s odletem z Letiště Praha v 12:10 a z New Yorku v 19:40 místního času. Let trvá přibližně 9 hodin a bude provozován širokotrupým Boeingem 767-300, který nabídne 165 míst v ekonomické třídě, 35 v Delta Comfort+ a 25 v Delta One (business) třídě. Cestující v Delta Comfort+ mohou využít výhody jako dřívější odbavení, větší prostor pro nohy, bezplatné nápoje a multimediální zábavu v místě sezení. Zatímco cestující v Delta One mají k dispozici pohodlná zcela polohovatelná lůžka, zrychlený check-in a bohaté občerstvení.

Pravidelné linky z Prahy do New Yorku Delta Air Lines provozovala od roku 2009 do roku 2019. Na to navázala v roce 2021 po koronavirové přestávce.