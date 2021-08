Američané aktivovali pro evakuace z Afghánistánu rezervu civilních letadel

Aktivace se týká 18 letadel, mimo jiné společností American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, Omni Air, Hawaian Airline a United Airlines. Stroje nebudou podle mluvčího ministerstva obrany létat do Kábulu, ale budou evakuovat z amerických základen ty, kteří se už z Afghánistánu dostali. Podle listu The Wall Street Journal budou civilní letadla létat do Kataru, Bahrajnu a do Německa.

Program rezervy civilních letadel (Civil Reserve Air Fleet, CRAF) je starý sedm desítek let. Byl vytvořen po zásobování západního sektoru Berlína leteckým mostem během blokády od června 1948 do května 1949. Komerční letecké dopravce zavazuje, aby v případě "vážného ohrožení národní bezpečnosti" poskytli zálohu letadel.

Biden o asistenci s evakuacemi jednal s korunním princem emirátu Abú Zabí Muhammadem bin Zájidem. SAE v pátek oznámily, že na žádost USA přijmou na deset dní 5000 evakuovaných Afghánců.

Od minulého víkendu, kdy radikální hnutí Tálibán bez boje vstoupilo do Kábulu a prakticky převzalo v Afghánistánu moc, se desetitisíce lidí snaží dostat ze země pryč. Obávají se návratu brutálního režimu, který v zemi panoval za předchozí vlády Tálibánu v letech 1996 až 2001. Většina se k úniku snaží využít evakuace, které přes kábulské letiště organizují západní státy, především USA.