Známý britský politicko-satirický pořad Have I Got News For You, který vysílá stanice BBC, se ve svém nedávném vydání zaměřil na neobvyklý výrok českého premiéra Andreje Babiše. Předseda české vlády se v něm vyjádřil k možnému opětovnému vstupu Spojeného království do Evropské unie. Jeho slova o tom, že by Británii v unii přivítal kvůli penězům, však britské autory a diváky pobavila.
Moderátor tohoto velmi sledovaného pořadu úvodem zmíněné části programu informoval diváky o aktuálních průzkumech veřejného mínění v Británii. Podle těchto zjištění si totiž přibližně 57 procent britské populace přeje návrat své země do evropského bloku. Moderátor následně dodal, že nejde pouze o názory domácí veřejnosti, ale také o postoj některých evropských státníků.
V rámci vysílání si přítomní hosté a diváci mohli poslechnout nadšená vyjádření vybraných evropských politiků ohledně možného britského návratu. Mezi těmito představiteli zaznělo i stanovisko českého premiéra, který se k celé záležitosti postavil velmi bezprostředně. Tvůrci pořadu jej představili jako představitele, který otevřeně říká to, o čem se jinde příliš nemluví.
Když se v pořadu přehrával záznam s vyjádřením českého předsedy vlády, Andrej Babiš v něm na přímou otázku odpověděl zcela bez obalu. Na dotaz ohledně britského návratu do Evropské unie suverénně prohlásil, že Spojené království samozřejmě potřebují, protože potřebují více peněz. Tento otevřený argument okamžitě vyvolal hlasitý smích ve studiu mezi všemi přítomnými účinkujícími.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a bezprostřední pobavení v sále brzy vystřídala ostrá satirická kritika z úst moderátorů i hostů. V návaznosti na Babišova slova zaznělo, že českého premiéra v této souvislosti čeká opravdu hodně ošklivé překvapení. Účastníci pořadu totiž jednohlasně upozornili na to, že ekonomická situace ve Spojeném království je po uskutečněném brexitu komplikovaná a návrat by finanční situaci automaticky nevylepšil.
Britská satirická show dlouhodobě staví na glosování aktuálních politických událostí doma i v zahraničí, přičemž výroky světových politiků často slouží jako terč pro humor. Tentokrát se v této pozici ocitl právě náš premiér, jehož pragmatický a svérázný pohled na unijní finance zaujal britské tvůrce natolik, že mu věnovali podstatnou část svého vysílacího času.
Zatímco v Česku je Andrej Babiš zvyklý na domácí politické debaty a střety s opozicí, jeho vystoupení v britském kontextu ukázalo, jak mohou působit české politické glosy na mezinárodní scéně. Reakce v pořadu BBC ukázaly, že britská veřejnost a média vnímají ekonomické otázky spojené s Evropskou unii velmi citlivě.
Výrok o penězích navíc přesně zapadl do britských debat o tom, zda mělo opuštění unijních struktur pro zemi ekonomický přínos, či zda šlo o chybu. Kritici brexitu v Británii často argumentují finančními ztrátami, avšak slyšet od představitele jiné evropské země, že unie potřebuje Británii kvůli financím, vyvolalo v tamním prostředí vlnu pobavení.
Pořad Have I Got News For You se těší ve Spojeném království obrovské sledovanosti a jeho autoři si zakládají na tom, že nešetří žádného politika bez ohledu na jeho domovskou zemi. Český předseda vlády tak svou nečekanou účastí v britském hlavním vysílacím čase rozšířil řadu zahraničních státníků, kteří se stali terčem tamního humoru.
Způsob, jakým byl Babišův výrok v pořadu interpretován, poukázal také na rozdílné vnímání ekonomických vztahů mezi kontinentální Evropou a ostrovním státem. Zatímco z pohledu některých evropských politiků hraje roli především celková síla unijního trhu a rozpočtu, britská debata se nadále točí kolem vlastních národních zájmů.
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Zdroj: Libor Novák