Kam po volbách zmizel Bolsonaro? Viděli ho v Argentině, přes Ekvádor utekl v neprůstřelné vestě do Miami

Brazilský krajně pravicový senátor Flávio Bolsonaro se svou rodinou přistál se soukromým letadlem na floridském letišti v Miami poté, co o víkendu neuspěl v rozhodujícím kole prezidentských voleb v domovské zemi. Po skončení hlasování se na více než čtyřiadvacet hodin ztratil z veřejného prostoru, načež argentinské migrační úřady potvrdily, že v úterý večer vstoupil pozemní cestou na území Argentiny.
Na tamním letišti v Puerto Iguazú tehdy nastoupil do soukromého letounu registrovaného pod označením LV-JQW, který tam byl odstavený od ranních hodin předchozího dne. Spolu s ním na palubu nastoupila jeho manželka a dvě dospívající dcery, přičemž let směřoval do ekvádorského Guayaquilu, odkud pokračoval dále na soukromé letiště v Miami-Opa Locka severně od centra města.
Na floridské půdě se rodina objevila v ranních hodinách za slunečného počasí, přičemž sám senátor měl na sobě černou neprůstřelnou vestu a působil vážně. Po krátkém setrvaní uvnitř letištní budovy nastoupili do tmavě šedého vozidla Ford Expedition MAX a pod policejním dohledem odjeli, aniž by před novináři či veřejností pronesli jakékoliv prohlášení.
Americký exprezident Donald Trump v úterý večer prohlásil, že jejich přesun do Spojených států schvaluje, a vysoký představitel amerického ministerstva zahraničí potvrdil, že politikovi i jeho blízkým budou řádně udělena vstupní víza. Úřadující brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva naopak odlet označil za ostudný projev chování rodiny Bolsonarových, která podle jeho slov považuje za svou hlavní vlast podřizování se Spojeným státům.
Kritika směřovala také na adresu brazilské federální policie, která čelí výtkám za to, že nedokázala zabránit jeho odjezdu ze země navzdory probíhajícímu vyšetřování. Flávio Bolsonaro je totiž v současnosti předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení v nejméně dvou kauzách, z nichž jedna se týká podezření z účasti na schématu praní špinavých peněz spojeného se sázkovými společnostmi.
Právě v souvislosti s tímto vyšetřováním požádala policie krátce po skončení voleb tamní nejvyšší soud o zadržení jeho cestovního pasu, protože existovaly obavy z jeho možného útěku. Podle zpráv listu O Globo byl přitom celý odchod ze země plánován již několik týdnů dopředu jako krizový scénář pro případ volební porážky, přičemž hlavním organizátorem měl být jeho bratr Eduardo Bolsonaro žijící v exilu v USA.
Uchýlení se do zahraničí se v posledních letech stalo téměř běžnou praxí mezi blízkými spolupracovníky a stoupenci bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, kteří v Brazílii čelí trestnímu stíhání či soudním rozsudkům. Podobný krok v uplynulém období zvolila zhruba desítka politiků a veřejně činných osobností blízkých někdejší hlavě státu.
Samotný exprezident Jair Bolsonaro strávil na Floridě tři měsíce bezprostředně po prohraných volbách v roce 2022, načež se po návratu do vlasti zapletl do vyšetřování kolem pokusu o státní převrat. Během pobytu na maďarské ambasádě v Brazílii a následného domácího vězení spojeného s odsouzením k sedmadvacetiletému trestu se dokonce pokusil pomocí páječky zničit své elektronické identifikační zařízení.
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Zdroj: Libor Novák