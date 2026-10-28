Flávio Bolsonaro uprchl po prohraných volbách z Brazílie do Spojených států

Krajně pravicový brazilský senátor Flávio Bolsonaro uprchl ze země do Spojených států amerických poté, co v neděli prohrál v prezidentských volbách s úřadujícím levicovým prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silvou. Jeho náhlý odchod vyvolal v zemi vlnu šoku a současný brazilský prezident jej označil za ostudný čin, který jasně svědčí o tom, že dotyčný se obává spravedlnosti.
Podle oficiálních potvrzení argentinské vlády překročil Bolsonaro společně se svou manželkou a dvěma dcerami pozemní hranici do Argentiny a následně odletěl soukromým letadlem do Ekvádoru. Tamní migrační úřady potvrdily, že celá rodina prošla hraničním přechodem v provincii Misiones s platnými cestovními doklady a bez jakýchkoliv incidentů.
Letadlo provozované společností Baires Fly zamířilo do města Guayaquil, odkud měl politik pokračovat dále do Spojených států. Blízcí spolupracovníci rodiny pro tisk uvedli, že jeho konečnou destinací je Florida a že v plánu je rovněž oficiální žádost o politický azyl, o čemž prý byla informována také administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Útěk do zahraničí následoval bezprostředně poté, co brazilský nejvyšší soud nařídil odevzdání jeho pasu v rámci probíhajícího kriminálního vyšetřování. Federální policie jej podezírá z účasti na rozsáhlé kauze praní špinavých peněz v hodnotě stovek milionů dolarů, která se úzce týká provozu sázkových společností.
Politik měl lhůtu pro odevzdání cestovního dokladu do úterního dopoledne, avšak na výzvu soudu nereagoval a od pondělí byl pro úřady nezvěstný. Podle zpráv brazilských médií se v předchozích dnech setkal s přáteli a právními zástupci, přičemž měl dát otevřeně najevo strach z bezprostředního zatčení.
Reakce na jeho útěk na sebe nenechaly dlouho čekat a vyvolaly ostré politické odsudky napříč politickým spektrem. Prezident Lula da Silva při příležitosti oslav svých narozenin v Brasílii prohlásil, že chování rodiny Bolsonaro dokazuje, že jejich skutečnou vlastí je pouze podlézání cizím mocnostem, a dodal, že před spravedlností utíká pouze ten, kdo má co skrývat.
Právní zástupci vládní Strany pracujících mezitím požádali nejvyšší soud o vydání oficiálního zatykače na Bolsonara a zároveň podali žádost o zařazení jeho jména na mezinárodní seznam hledaných osob Interpolu. Americké ministerstvo zahraničí v reakci na situaci potvrdilo, že jemu i jeho rodině budou vydána příslušná víza pro vstup do Spojených států.
Celá událost výrazně komplikuje budoucí směřování brazilské krajní pravice, která po porážce ve volbách čelí hluboké krizi ve vedení. Jeho otec, bývalý prezident Jair Bolsonaro, se nachází v domácím vězení kvůli obviněním z pokusu o státní převrat, zatímco další členové rodiny čelí vlastním právním postihům nebo pobývají v zahraničním exilu.
Odborníci na politologii podle The Guardian upozorňují, že odchod klíčových postav rodinného klanu může v opozičních řadách vytvořit výrazné mocenské vakuum. Do popředí politického dění se tak mohou dostat nové osobnosti, jako je nově zvolená senátorka Michelle Bolsonaro či někteří guvernéři, což naznačuje postupné přeskupení sil na brazilské politické scéně.
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Zdroj: Komerční článek