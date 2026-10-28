Španělsko po tragédii vyhlásilo třídenní státní smutek, zrušilo všechna fotbalová utkání

Španělsko vyhlásilo třídenní státní smutek poté, co si srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrální části země vyžádala nejméně 68 lidských životů a desítky zraněných. K tragické nehodě došlo na železniční trati spojující Madrid se Sevillou, kde jedna ze souprav narazila do zadní části stojícího vlaku. Tato událost představuje již druhou vážnou havárii na vysokorychlostních tratích ve Španělsku během letošního roku.
Oba vlaky se pohybovaly stejným směrem, přičemž náraz v provincii Toledo způsobil vykolejení několika vagonů. V době srážky cestovalo v obou soupravách celkem více než 500 pasažérů. Na místo neštěstí osobně dorazil španělský premiér Pedro Sánchez, který prohlásil, že celá země truchlí.
Předseda vlády na místě neštěstí důrazně zkritizoval, že je pro tak vyspělou zemi, jakou je Španělsko, zcela nepřijatelné zažít dvě takto vážné nehody vysokorychlostních vlaků v průběhu jediného roku. Úřady nyní intenzivně vyšetřují přesné okolnosti a příčiny střetu. Záchranné složky pokračují v pomoci zraněným a zajišťování místa nehody.
V reakci na tragickou událost rozhodla Královská španělská fotbalová federace o okamžitém pozastavení všech dvaceti čtyř zápasů španělského poháru Copa del Rey, které se měly odehrát ve středu. Toto opatření bylo přijato jako projev hluboké solidarity s oběťmi neštěstí a jejich pozůstalými.
Zrušení středečního programu se dotklo také několika prvoligových celků včetně Levante, Alavésu, Valencie, Celty Vigo a Realu Betis. Přední španělské velkokluby jako Real Madrid, Barcelona či Atlético Madrid měly vstoupit do soutěže až v pozdější fázi mezi dvaatřiceti nejlepšími týmy.
K tragédii se prostřednictvím sociálních sítí vyjádřil fotbalový klub FC Barcelona, který zaslal nejhlubší soustrast všem obětem neštěstí. Vedení klubu současně adresovalo slova podpory a solidarity rodinám a přátelům zesnulých. Všem zraněným osobám pak klub popřál brzké uzdravení.
Své vyjádření soustrasti zveřejnil rovněž Real Madrid na svých oficiálních internetových stránkách. Klub nabídl plnou podporu všem záchranným složkám a lidem podílejícím se na náročných záchranných pracích. Současně vyjádřil soustrast pozůstalým po obětech a sounáležitost se všemi, které tato tragédie zasáhla.
Zatímco středeční program pohárových zápasů byl kompletně zrušen, čtvrteční utkání zůstávají prozatím bez změn. Fotbalová federace dosud nezveřejnila nový náhradní termín pro odložené středeční zápasy. Situace kolem harmonogramu soutěže bude upřesněna v nejbližších dnech.
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Zdroj: Libor Novák