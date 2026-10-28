Brněnští studenti vyhlásili stávku na podporu nezávislosti médií

Na úterý třetího listopadu byla vyhlášena výstražná stávka na podporu nezávislosti médií veřejné služby, přičemž toto rozhodnutí oznámili zástupci platformy Výbor solidarity studentů během středečního setkání na brněnském náměstí Svobody.
Samotná platforma sdružuje vysoké školy a univerzity napříč Českou republikou a akce má za cíl vyjádřit podporu České televizi, Českému rozhlasu a jejich zaměstnancům v reakci na aktuální společenské dění.
Již před svátečním polednem se na brněnském náměstí shromáždilo přibližně dva tisíce lidí, kteří přišli veřejně podpořit nezávislost obou zmíněných veřejnoprávních institucí, přičemž protestní shromáždění na podporu médií proběhla vedle Brna také v Plzni.
Organizační zástupci na brněnském setkání připomněli, že již v pondělí vstoupili společně s ostatními univerzitami do stávkové pohotovosti s cílem vytvořit silnou a odhodlanou síť studentů, která se nebojí ozvat v situacích, kdy ostatní mlčí.
Z pódia následně zástupkyně organizátorů Ludmila Borzová oficiálně tlumočila hlavní důvody protestu a uvedla, že vyhlášení stávky je přímou reakcí na konání vládních politiků, kteří podle slov iniciativy dali jasně najevo nezájem o vedení řádného dialogu s veřejností.
Výbor solidarity studentů se zároveň obrátil s veřejnou výzvou prostřednictvím sociální sítě instagram, kde vyzval další vysoké školy, univerzity, školy a občanské či kulturní iniciativy k aktivnímu připojení se k chystané listopadové stávce.
Středeční demonstrace v centru moravské metropole nabídla také pestrý doprovodný program, v jehož rámci vystoupili zástupci České televize, Českého rozhlasu, různých studentských a kulturních iniciativ či brněnského Divadla Husa na provázku.
Atmosféru na náměstí Svobody nakonec doplnila hudební vystoupení pouličních umělců, společný zpěv české hymny a také speciálně přetextovaná verze známé písničky provázející televizní pořad Večerníček.
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Zdroj: Libor Novák