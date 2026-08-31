Děti se v úterý vrátí do lavic. Přehled termínů volna v novém školním roce

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. srpna 2026 18:32

Školství
Školství Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Školou povinným dětem právě teď utíkají poslední hodiny letních prázdnin. Již v úterý ráno usednou znovu do lavic, kam budou několik týdnů chodit od pondělí do pátku bez jakéhokoliv volna navíc. I během ročníku 2026/27 však školáky čekají několikery prázdniny. 

Vyplývá to z organizace školního roku na webu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vyučování v novém školním roce začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích již zítra.

Prvního volna navíc se školáci dočkají na konci druhého z deseti měsíců školního roku. Podzimní prázdniny proběhnou ve čtvrtek 29. a pátek 30. října a navážou tak na státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, který připadá na středu 28. října.

Nejdelšími prázdninami během školního roku budou ty vánoční, které začnou ve středu 23. prosince 2026 a skončí v neděli 3. ledna 2027. Potrvají tak celkem 12 dní. Vyučování v novém kalendářním roce začne v pondělí 4. ledna. 

První pololetí vyvrcholí ve čtvrtek 28. ledna, kdy žáci obdrží vysvědčení. Následovat budou jednodenní pololetní prázdniny v pátek 29. ledna. Následně po týdenních turnusech od 1. února do 14. března proběhnou jarní prázdniny, u nichž jsou termíny stanoveny pro jednotlivé oblasti. 

Posledními prázdninami během školního roku budou velikonoční prázdniny od čtvrtka 25. do pondělí 29. března. Vyučování pak skončí 30. června 2027. 

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Zdroj: Libor Novák

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