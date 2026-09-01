Pavel zahajoval školní rok na Prostějovsku. Mohl za to dopis od místních žáků

V Česku dnes začal nový školní rok. Je už tradicí, že u toho nemohl chybět prezident Petr Pavel. Osobně zavítal do jedné školy na Prostějovsku v Olomouckém kraji, ostatním školou povinným dětem popřál úspěchy prostřednictvím sociálních sítí.
Pavel osobně zahájil nový školní rok na základní škole v Brodku u Konice na Prostějovsku v Olomouckém kraji, která právě slaví sto let od svého založení. Prezidenta na místo přivedl ručně psaný dopis od místních čtvrťáků.
Hlava státu zároveň natočila video pro školáky po celém území republiky. "Milé děti, milí školáci, vítám vás v novém školním roce. Někteří z vás se do školy vracejí po prázdninách, pro jiné je dnešek úplně první školní den. Vám prvňáčkům bych chtěl obzvlášť popřát hodně radosti a odvahy a všem ostatním, abyste si tento rok užili, jak to jen půjde," vzkázal.
Škola je podle prezidenta především místem, kde lidé získávají vědomosti a učí se rozumět světu kolem nás. "Dnes máme k dispozici obrovské množství informací a také nástroje, které nám s jejich hledáním a zpracováním pomáhají. O to důležitější je umět tyto informace správně vyhodnotit, přemýšlet nad nimi a udělat si vlastní názor," konstatoval.
"Ve škole se ale učíme ještě něco, co se z učebnic získat nedá. Učíme se, jak spolu vycházet, spolupracovat, zastat se druhého nebo si poradit s tím, když se někdy neshodneme," zdůraznil Pavel.
"Přeji vám, abyste do školy chodili rádi a učení vás bavilo. A když se vám občas něco nepovede nebo dostanete špatnou známku, nic se neděje. Chyby děláme všichni. Důležité je umět se z nich poučit a zkusit to znovu. Pokud si ve škole navíc ještě najdete nové kamarády, pak tomu říkám úspěšný školní rok. Tak vám všem hodně štěstí," dodal prezident.
Pavel se problematice vzdělávání bude věnovat i zítra. Na Pražském hradě se totiž ve středu setká s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou (ANO). Tématem jednání bude příprava věcného záměru zákona o vysokých školách, rozpočet resortu školství a naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, informoval Pražský hrad.
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Petr Pavel , Školství , děti
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Zdroj: Jan Hrabě