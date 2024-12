Studentům ZČU hrozí postih i od školy. Hloupost, konstatoval rektor

Jde o studenty Západočeské univerzity ve věku 24 a 25 let, jejichž totožnost se podařilo zjistit již ve čtvrtek díky operativní práci kriminalistů z plzeňského městského ředitelství. Podle policistů se na vysokoškolské půdě měli dopustit jednání, které v ostatních mohlo vzbudit důvodnou obavu z toho, že došlo ke střelbě.

"Jeden z nich měl provolávat sousloví 'Alláhu akbar' a druhý z nich pak měl způsobit zvuky připomínající výstřely ze střelné zbraně. Uvedeného jednání se měli dopustit, i když mohli předpokládat, jaké může mít následky, a to i s ohledem na obdobné události, jakými byla např. tragická událost na FF UK z prosince minulého roku," uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Vyšetřování dospělo do bodu, kdy byli dva čeští studenti v pátek obviněni z přečinu výtržnictví ve formě spolupachatelství. Trestní stíhání probíhá na svobodě. "S ohledem na to, že by nebyla naplněna skutková podstata přečinu šíření poplašné zprávy, byla věc překvalifikována na přečin výtržnictví," vysvětlila mluvčí.

Rektora překvapily závěry policejního šetření středečního incidentu. "Zjištění, že za ním stojí dva studenti z Fakulty strojní, mě šokovala. Předpokládám, že si nyní již moc dobře uvědomují, co způsobili, a svého činu litují," řekl Miroslav Lávička pro školní web. Podle něj k odhalení pomohly i školní kamery a čtečky JIS karet. Univerzita je i nadále plně součinná při policejním vyšetřování.

Lávička odsoudil jednání studentů, označil ho za neakceptovatelné a neomluvitelné. Zmínil zbytečné náklady na výjezd policie a složek IZS či dopad na psychiku studentů a zaměstnanců. Škola nyní prověřuje možná porušení univerzitních a fakultních vnitřních předpisů, porušení etických zásad či imatrikulačního slibu.

"Šlo o neuvážený a hloupý čin, za který jeho původci ponesou odpovídající důsledky. K tomu bude využit disciplinární řád fakulty, odkud studenti jsou. V tuto chvíli je již zapojen děkan Fakulty strojní, který se situací zabývá. Dle zákona o vysokých školách disciplinární pravomoc nad studentem náleží děkanovi, o uložení sankce za disciplinární přestupek studenta rozhoduje děkan na návrh disciplinární komise," připomněl rektor. Komise může navrhnout napomenutí, podmínečné vyloučení nebo vyloučení studentů.

Lávička nezapomněl ocenit reakci studenta, který zavolal na tísňovou linku. Podle jeho slov se zachoval správně. "Taková pohotová a uvědomělá reakce je přesně tím, co v krizových situacích zachraňuje životy. A tak to také bylo na bezpečnostních školeních zdůrazňováno. Velmi mu za to děkuji," dodal.

Policie přijala oznámení o údajných výstřelech v budově jedné z univerzitních fakult a následném provolání "Alláhu Akbar" ve středu v 16:09. Na místo ihned vyrazily dostupné síly a prostředky. První byla na místě hlídka speciální pořádkové jednotky, která přijela o šest minut později. Postupem času přijížděly další síly.

Strážci zákona na začátku bezpečnostního opatření uzavřeli celý vnější perimetr objektů univerzitního kampusu a spustili evakuaci všech osob z fakultních budov, přičemž někteří lidé se evakuovali samovolně už před příjezdem policie. Evakuováno bylo zhruba tisíc lidí.

"Po důkladném prohledání se nám naštěstí nepotvrdila informace, že by došlo ke střelbě, a nenalezli jsme žádnou zraněnou osobu. Následně byla zprovozněna Univerzitní ulice a také ukončena uzávěra vnějšího perimetru. Bezpečnostní opatření na ZČU bylo ukončeno před půl devátou večer a zúčastnilo se ho na 130 policistů," sdělila mluvčí Burešová už ve čtvrtek.