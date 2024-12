Policie našla výtržníky, kteří způsobili zásah na ZČU v Plzni. Jde o studenty

Jde o studenty Západočeské univerzity ve věku 24 a 25 let, jejichž totožnost se podařilo zjistit již ve čtvrtek díky operativní práci kriminalistů z plzeňského městského ředitelství. Podle policistů se na vysokoškolské půdě měli dopustit jednání, které v ostatních mohlo vzbudit důvodnou obavu z toho, že došlo ke střelbě.

"Jeden z nich měl provolávat sousloví 'Alláhu akbar' a druhý z nich pak měl způsobit zvuky připomínající výstřely ze střelné zbraně. Uvedeného jednání se měli dopustit, i když mohli předpokládat, jaké může mít následky, a to i s ohledem na obdobné události, jakými byla např. tragická událost na FF UK z prosince minulého roku," uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Vyšetřování dospělo do bodu, kdy byli dva čeští studenti v pátek obviněni z přečinu výtržnictví ve formě spolupachatelství. Trestní stíhání probíhá na svobodě. "S ohledem na to, že by nebyla naplněna skutková podstata přečinu šíření poplašné zprávy, byla věc překvalifikována na přečin výtržnictví," vysvětlila mluvčí.

Policie přijala oznámení o údajných výstřelech v budově jedné z univerzitních fakult a následném provolání "Alláhu Akbar" ve středu v 16:09. Na místo ihned vyrazily dostupné síly a prostředky. První byla na místě hlídka speciální pořádkové jednotky, která přijela o šest minut později. Postupem času přijížděly další síly.

Strážci zákona na začátku bezpečnostního opatření uzavřeli celý vnější perimetr objektů univerzitního kampusu a spustili evakuaci všech osob z fakultních budov, přičemž někteří lidé se evakuovali samovolně už před příjezdem policie. Evakuováno bylo zhruba tisíc lidí.

"Po důkladném prohledání se nám naštěstí nepotvrdila informace, že by došlo ke střelbě, a nenalezli jsme žádnou zraněnou osobu. Následně byla zprovozněna Univerzitní ulice a také ukončena uzávěra vnějšího perimetru. Bezpečnostní opatření na ZČU bylo ukončeno před půl devátou večer a zúčastnilo se ho na 130 policistů," sdělila mluvčí Burešová už ve čtvrtek.