Volby v Izraeli: Po sečtení 92 procent hlasů drží Netanjahu těsnou většinu

Po izraelských parlamentních volbách je sečteno již 92 procent hlasů, přičemž průběžné výsledky nadále ukazují velmi těsný souboj mezi jednotlivými politickými tábory. Blok dosavadního premiéra Benjamina Netanjahua si drží mírné vedení, avšak prozatím nemá jistotu většiny potřebné pro sestavení stabilní vlády.
Podle údajů Centrální volební komise disponuje Netanjahuův blok 53 křesly v izraelském jednokomorovém parlamentu. Opoziční seskupení vedené Gadiem Eisenkotem mezitím dosáhlo na 48 mandátů. Do potřebné většinové hranice šedesáti jedné z celkových sto dvaceti křesel v Knesetu však oběma hlavním táborům nadále scházejí hlasy.
Významnou a potenciálně rozhodující roli v nynějším povolebním vývoji hrají politické strany zastupující arabskou menšinu. Ačkoliv původní odhady hovořily o vyšším počtu, aktuální součty přisuzují arabským listům 19 mandátů, což z těchto uskupení činí důležité aktéry pro případná vyjednávání.
Předseda Společné arabské kandidátky Yousef Jabareen se již nechal slyšet, že jeho politické uskupení je připraveno otevřít cestu k odstavení Netanjahuovy vlády. Ve svém vyjádření na sociálních sítích zdůraznil, že odmítají politiku výlučnosti a rasismu a namísto toho nabízejí rovnocenné partnerství mezi židovskou a arabskou částí společnosti.
Zatímco někteří představitelé opozice v minulosti vyzývali ke spolupráci s arabskými subjekty, jiné politické osobnosti takový krok odmítaly. Před volbami se diskutovalo spíše o možné formě parlamentní podpory či takzvané bezpečnostní síti ze strany arabských frakcí výměnou za řešení palčivých problémů, jako je vysoká kriminalita v arabských komunitách.
Mezi izraelskými voliči panují po volbách rozporuplné nálady sahající od opatrného optimismu až po obavy. Příznivci dosavadního premiéra vyjadřují strach z posilování vlivu arabských stran, které by mohly zkomplikovat fungování státu, a zároveň oceňují dosavadní bezpečnostní postup vlády.
Na druhé straně spektra panuje u části občanů zklamání z toho, že politické vedení neprošlo po předchozích krizích výraznější obměnou. Část voličů opozičního tábora kritizuje rovněž sociální a vnitřní politiku kabinetu, včetně otázek spojených s armádní službou a rozdělováním státních prostředků.
Vzhledem k tomu, že Kneset čítá celkem sto dvacet křesel a žádná strana v izraelské historii nezískala samostatnou většinu, budoucnost nového kabinetu závisí na dalším postupu sčítání zbývajících hlasovacích lístků a na následných politických vyjednáváních mezi jednotlivými stranami.
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Zdroj: Komerční článek