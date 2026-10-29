Putin pochválil Muska za omezení Starlinku Ukrajině. Údajně jsou spolu v blízkém kontaktu

Ruský prezident Vladimir Putin označil miliardáře Elona Muska za skutečného génia v souvislosti s omezením rychlosti satelitního internetu Starlink, které komplikuje ukrajinské operace. Musk už dříve potvrdil, že jeho společnost SpaceX omezila ukrajinské připojení k satelitní síti Starlink. Stalo se tak poté, co ukrajinští představitelé oznámili obnovení stabilního provozu a vyřešení dřívějších problémů s konektivitou, které podle Kyjeva omezovaly obranné operace armády.
Putin své pochvalné vyjádření pronesl podle webu The Independent během prezentace ministra, který informoval o úspěšném vypuštění třiceti ruských satelitů. Ruský prezident dodal, že s americkým podnikatelem udržuje blízký kontakt. Moskva totiž v současnosti vyvíjí vlastní alternativní systém, který má konkurovat globální síti Starlink.
Ukrajina, jež Starlink využívá jako klíčový prvek pro komunikaci na bojišti a řízení dronů, dříve ohlásila problémy se zpomalením připojení. Tato technická omezení podle ukrajinských činitelů omezila schopnost armády čelit nepřátelským útokům a vynutila si zrušení některých naplánovaných akcí. Problémy tak přímo zasáhly operační schopnosti ukrajinských sil na frontě.
Podle Muska porušila Ukrajina podmínky poskytování služby, když civilní komerční síť využila k vojenským aktivitám a útočným dronovým útokům s cílem zabíjet lidi. Miliardář uvedl, že tato mezera byla v uplynulém týdnu uzavřena, avšak současně zdůraznil, že SpaceX dosud pro obranu Ukrajiny udělala více než kterákoliv jiná soukromá společnost na světě.
Musk rovněž zopakoval, že vojensky zaměřený a americkou vládou kontrolovaný systém Starshield představuje zcela odlišnou platformu a o jeho využití rozhodují výhradně Spojené státy. Dodal, že Starlink lze používat pro vojenskou infrastrukturu, nikoliv však pro jednoznačně útočné operace, které vystavují síť odvetným úderům.
Ukrajinský prezidentský poradce Serhii Beskrestnov označil podle BBC Muskova vyjádření za velmi podivná. Uvedl, že drony operující v ukrajinském prostoru přes síť Starlink mají hardwarová omezení rychlosti a nefungují na ruském území, což fyzicky vylučuje jejich použití k hlubokým a střednědobým úderům.
Ukrajinský ministr obrany Yevhenii Khmara a prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím potvrdili, že armáda nyní opět zaznamenává stabilní připojení a bezpilotní prostředky dosahují požadovaných rychlostí. Ukrajina k zajištění komunikace a řízení operací využívá kombinaci civilní sítě Starlink a bezpečnějšího vojenského systému Starshield.
Omezení připojení se objevilo v době napjatých diplomatických vztahů mezi Kyjevem a Washingtonem kvůli ukrajinským útokům na ruskou ropnou infrastrukturu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizovala útoky na rafinérie s odkazem na růst globálních cen pohonných hmot v období před nadcházejícími volbami do Kongresu.
Rusko mezitím čelilo masivní vlně bezpilotních útoků směřujících na hlavní město. Podle vyjádření moskevského starosty Sergeje Sobjanina bylo přes noc vysláno celkem 613 dronů mířících na metropoli. Většinu těchto vzdušných cílů se podařilo úspěšně zlikvidovat systémům protivzdušné obrany.
V důsledku rozsáhlého nočního incidentu byla zavedena nouzová opatření v civilním letectví. Omezení letového provozu se bezprostředně dotkla tří hlavních moskevských letišť, jimiž jsou Vnukovo, Domodědovo a Žukovsky. Bezpečnostní složky na místě zajistily likvidaci trosek a pokračovaly v nezbytných prověrkách.
Vývoj na frontě přinesl také pozitivní informace v podobě dodržování lokálního příměří. Zprostředkované příměří v jižní části Ukrajiny se udrželo již druhý den po sobě, což přineslo klid zbraní do zasažených regionů. Tato dohoda pomohla stabilizovat situaci v citlivých oblastech jihu země.
V obci Olešky zůstává navzdory uklidnění situace nadále odhadem dva tisíce lidí odříznutých od okolí. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinets uvedl, že třicet hodin příměří v této oblasti uplynulo bez jediného vážného incidentu. Místní obyvatelé tak prozatím čelí humanitárním výzvám v relativním klidu zbraní.
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Zdroj: Libor Novák