Počasí: Příští týden budou noční teploty klesat pod bod mrazu

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil předpověď počasí, podle které nás příští týden čeká chladnější ráz počasí s občasnými srážkami. Podle meteorologů se lidé na území České republiky dočkají převážně zatažené až oblačné oblohy. Ranní hodiny mohou na některých místech provázet ojedinělé mlhy.
Ojediněle se během pondělí objeví déšť, přičemž na jihu a v horských oblastech budou srážky místy četnější. Nad hranicí osmi set metrů nad mořem se lidé setkají s deštěm se sněhem nebo přímo se sněžením. Očekávané množství srážek se bude pohybovat od nuly do tří milimetrů, avšak na jihu země může spadnout až deset milimetrů.
V polohách nad devět set metrů nad mořem připadne nový sníh v rozmezí od nuly do dvou centimetrů. Na Šumavě bude situace specifická tím, že zde může napadnout až pět centimetrů nového sněhu. Meteorologové rovněž předpokládají mírný vítr vanoucí ze severních směrů rychlostí tři až sedm metrů za sekundu.
Teplotní rozmezí přinese v pondělí v noci nejnižší hodnoty mezi 5 a 0 stupni Celsia. Na západě Čech však rtuť teploměru klesne ještě hlouběji, a to až na -2 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty se pak budou pohybovat v rozmezí od 5 do 10 stupňů Celsia.
Během úterý až čtvrtka očekávají meteorologové oblačno až zataženo s ojedinělým deštěm. Na horách se budou objevovat srážky místy a převážně ve formě sněhu. V závěru tohoto třídenního období by mělo docházet k postupnému ustávání srážek a částečnému ubývání oblačnosti.
Ranní hodiny však i nadále přinesou ojedinělý výskyt mlh. Nejnižší noční teploty setrvají na hodnotách od 5 do 0 stupňů Celsia, přičemž postupně se rozmezí posune na 2 až -3 stupně. Nejvyšší denní teploty v průběhu úterý až čtvrtka setrvají na stejných hodnotách a dosáhnou 5 až 10 stupňů Celsia.
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Zdroj: Libor Novák