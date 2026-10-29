Netanjahuova strana viní arabské strany z ukradení voleb. Policie obvinění popřela

Izraelská policie a úřady odmítly obvinění strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua, podle níž byly nedávné parlamentní volby ukradeny arabskými stranami. Zástupci policie uvedli, že den proběhl s minimem incidentů a bez jakýchkoliv důkazů o podvodech. Ústřední volební komise potvrdila, že pro tato tvrzení neexistují žádné podklady.
Strana Likud podala oficiální stížnost kvůli údajnému ohrožení integrity voleb ze strany arabských politických subjektů. Volební komise oznámila, že tuto stížnost posoudí v rámci standardního postupu po skončení voleb. Zástupci policie přitom zdůraznili, že průběh hlasování byl klidný a srovnatelný či dokonce lepší než v předchozích letech.
V důsledku rekordní účasti arabské populace zaznamenaly strany zastupující palestinské občany Izraele výrazný úspěch. Podle průběžných projekcí po úterních volbách tyto subjekty směřují k zisku devatenácti křesel v Knesetu. Tento nárůst hlasů významně ovlivnil celkové rozložení politických sil v zemi.
Souběžně s řádným sčítáním hlasů probíhá také zpracování distančních lístků určených pro voliče, kteří nemohli dorazit do svých volebních místností. Mezi tyto voliče patří příslušníci izraelské armády, diplomaté, vězni či pacienti v nemocnicích. Z odhadovaného počtu půl milionu těchto lístků jich bylo dosud sečteno něco přes dvacet tisíc.
Podle informací zpravodajského webu Ynet vede v dosud sečtených distančních lístcích strana Likud premiéra Netanjahua se ziskem osmnácti a půl procenta hlasů. Na druhém místě se nachází aliance Together tvořená Naftalim Bennettem a Jarem Lapidem se šestnácti procenty, zatímco třetí blok Yashar Gadiho Eisenkota získává necelých patnáct procent. Odborníci nicméně upozorňují, že konečný součet těchto hlasů pravděpodobně výrazně nezmění celkové projekce mandátů.
Mezi významné aktéry patří také aliance Společná kandidátka zastupující řadu arabských stran. Její lídr Júsuf Džabarín sdělil agentuře Reuters, že strana hodlá využít svých předpokládaných jedenácti mandátů k politické změně. Hlavním cílem tohoto kroku má být snaha o odstranění stávající vlády Benjamina Netanjahua.
Opoziční blok Gadiho Eisenkota je aktuálně projekčně odhadován na čtyřicet osm křesel, což je výrazně pod hranicí šedesáti jedné většinové podpory. Mnoho představitelů tohoto bloku dosud odmítalo možnost vládnutí s palestinskými stranami, přestože ty celkově směřují k zisku devatenácti mandátů. Jediným opozičním lídrem, který otevřeně podpořil spolupráci s arabskými stranami, zůstává Jair Golan.
Lídr Společné kandidátky Júsuf Džabarín vyloučil přímý vstup do vlády vedené Eisenkotem kvůli podpoře vojenské kampaně v Gaze a okupace jižního Libanonu. Nevyloučil však možnost vnější podpory menšinové vlády prostřednictvím důvěry v parlamentu. Zdůraznil, že jeho uskupení má jasné požadavky na ochranu a prosazování rovnosti pro vlastní komunitu.
Další významnou politickou silou je strana Ra'am vedená Mansúrem Abbasem, jenž v roce 2021 vstoupil do vlády Naftaliho Bennetta jako historicky první zástupce nezávislé arabské strany v koalici. Abbas již vyjádřil ochotu vstoupit do případného kabinetu pod vedením Eisenkota. Podle jeho slov voliči tohoto bloku takový krok vnímají pozitivně a existující obtíže lze překonat.
Během předvolební kampaně čelily arabské subjekty ostré kritice a démonizaci ze strany izraelské pravice, která jejich účast označovala za hrozbu pro stát. Samotný Eisenkot odmítal vytvoření vlády s těmito stranami s odvoláním na odlišné hodnoty, avšak Abbas tvrdil, že rozhovory o možné dohodě probíhaly již před volbami.
Politický sociolog Amir Fachúrí z jeruzalémského institutu Van Leer pro The Guardian upozornil na současný politický paradox. Židovská opozice totiž bude možná k sestavení vlády potřebovat palestinské hlasy, přičemž zároveň odmítá přímé palestinské partnery. Tento rozpor bude nadále určovat další vývoj po nedávných volbách.
Související
Volby v Izraeli: Po sečtení 92 procent hlasů drží Netanjahu těsnou většinu
Netanjahu by prohrál, vyhraje jen díky mé podpoře, honosí se Trump. Sčítání hlasů v Izraeli pokračuje
Aktuálně se děje
před 9 minutami
V satirickém pořadu BBC se vysmáli Babišově výroku
před 1 hodinou
Počasí může lámat rekordy. Rok 2027 může být nejteplejším v historii, varují klimatologové
před 2 hodinami
Babiš přivítal v Praze předsedu maďarské vlády Pétera Magyara
před 4 hodinami
Evropská unie stáhla nabídku na přidružené členství Kanady
před 5 hodinami
Putin pochválil Muska za omezení Starlinku Ukrajině. Údajně jsou spolu v blízkém kontaktu
před 6 hodinami
Netanjahuova strana viní arabské strany z ukradení voleb. Policie obvinění popřela
před 7 hodinami
Pavel telefonicky hovořil se Stubbem, řešili jeho telefonát s Putinem
před 9 hodinami
Kam po volbách zmizel Bolsonaro? Viděli ho v Argentině, přes Ekvádor utekl v neprůstřelné vestě do Miami
před 10 hodinami
Počasí: Příští týden budou noční teploty klesat pod bod mrazu
včera
Španělsko po tragédii vyhlásilo třídenní státní smutek, zrušilo všechna fotbalová utkání
včera
Pavel ocenil 51 osobností. Státní vyznamenání dostali Kubera, Čáslavská, Forman, vědci i sportovci
včera
DOKUMENT: Projev prezidenta Petra Pavla při příležitosti předávání státních vyznamenání
včera
Předávání státních vyznamenání: Pavel varoval před riziky, politiky vyzval k odpovědnosti
včera
Pavel vystoupí s projevem, pak předá státní vyznamenání. Obdrží jej 51 osobností
včera
Po srážce vlaků je nejméně 68 mrtvých, úřady už znají příčinu nehody. Mezi cestujícími mohl být Čech
včera
Brněnští studenti vyhlásili stávku na podporu nezávislosti médií
včera
Volby v Izraeli: Po sečtení 92 procent hlasů drží Netanjahu těsnou většinu
včera
OSN: Ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu mohou být zločinem proti lidskosti
Aktualizováno včera
U španělského Toleda se srazily dva rychlovlaky, desítky mrtvých a stovky zraněných
včera
Flávio Bolsonaro uprchl po prohraných volbách z Brazílie do Spojených států
Krajně pravicový brazilský senátor Flávio Bolsonaro uprchl ze země do Spojených států amerických poté, co v neděli prohrál v prezidentských volbách s úřadujícím levicovým prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silvou. Jeho náhlý odchod vyvolal v zemi vlnu šoku a současný brazilský prezident jej označil za ostudný čin, který jasně svědčí o tom, že dotyčný se obává spravedlnosti.
Zdroj: Libor Novák