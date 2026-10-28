Pavel vystoupí s projevem, pak předá státní vyznamenání. Obdrží jej 51 osobností

Libor Novák

28. října 2026 19:51

Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem
Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident republiky Petr Pavel vystoupí u příležitosti státního svátku 28. října s projevem ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Po skončení projevu následně předá státní vyznamenání. Letošní ceremoniál představuje již jeho čtvrté vystoupení v této funkci při příležitosti tohoto svátku.

Hlava státu již dříve uvedla, že letos předá celkem jednapadesát státních vyznamenání. Oproti loňskému roku to představuje nárůst o tři ocenění. V předchozím roce totiž prezident předal vyznamenání celkem osmačtyřiceti osobnostem.

Během loňského projevu před předáváním ocenění Pavel ocenil, že Česká republika je demokratická, bezpečná a suverénní země. Současně připomněl, že pro velkou část světa takové konstatování samozřejmé není. Vyzval proto občany, aby si těchto hodnot patřičně vážili.

Prezident loni varoval také před mohutným zbrojením ze strany Ruska. Prohlásil, že musíme počítat s tím, že se Rusko nepřipravuje na mírovou budoucnost, ale spíše naopak. Tyto obavy tvořily důležitou součást jeho dřívějšího hodnocení mezinárodní situace.

Prezident v předešlých letech oceňoval hrdiny, kteří riskovali život za druhé, odborníky a vědce, osobnosti české kultury, umění, ale i sportu, a také obhájce demokracie, svobody a lidských práv. Lze očekávat, že ani letos tomu nebude jinak, a že podle podobného klíče obdrží ocenění pestrá sestava inspirativních lidí.

Mezi sportovci jsou podle bookmakerů společnosti Fortuna největšími adepty na vyznamenání dvě hvězdy letošních olympijských her Metoděj Jílek (1,25:1) a Eva Adamczyková (1,5:1).  V kurzové nabídce figuruje i rychlobruslařka Martina Sáblíková (2,5:1), která letos oznámila konec své mimořádně úspěšné sportovní kariéry. V jejím případě by se přitom případně jednalo už o udělení státního vyznamenání vyššího stupně.

Mezi vědci jsou horkými adepty matematik Milan Hejný (1,8:1) nebo kardiochirurg Jan Pirk (3:1), z mladší generace se nabízí volba Tomáše Mikolova (2:1), respektovaného vědce v oblasti umělé inteligence.

Celou řadu vážných kandidátů pak lze najít v kulturní obci – velkou šanci mají herci jako Marek Eben, Arnošt Goldflam nebo Jiří Lábus (všichni 2,5:1). Ocenění by mohli získat hudebníci Jiří Pavlica (1,7:1) z Hradišťanu nebo Michal Prokop (2:1).

Pavel si všímá i hrdinských činů – letos by mohli být mezi oceněnými například Tomáš Machatý starší a Tomáš Machatý mladší (2,2:1), kteří společně zachránili život chlapci, jemuž selhalo srdce. A s vyznamenáním by z Hradu mohla odejít též Petra Vitoušová (2,2:1), zakladatelka organizace Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů.

Prezident Pavel odstartoval svůj program už ráno, kdy po pietě na Vítkově položil věnec k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí. Vedoucí prezidentské kanceláře a zástupce Vojenské kanceláře hlavy státu současně uctili Masarykovu památku položením věnce u jeho hrobu v Lánech. Oficiální program hlavy státu pokračoval v Míčovně Pražského hradu, kde prezident jmenoval nové generály armády. 

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DOKUMENT: Projev prezidenta Petra Pavla při příležitosti předávání státních vyznamenání

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Zdroj: Libor Novák

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