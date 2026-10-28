Předávání státních vyznamenání: Pavel varoval před riziky, politiky vyzval k odpovědnosti

Prezident republiky Petr Pavel přednesl u příležitosti státního svátku 28. října ve Vladislavském sále na Pražském hradě projev, v němž vyzval politické představitele i celou společnost k větší odpovědnosti a k aktivní připravenosti na hrozící krize. Současně apeloval na to, aby lidé překonali svou dosavadní pohodlnost v časech relativního bezpečí.
V úvodu svého vystoupení připomněl historický význam vzniku samostatného československého státu. Potvrdil hlubokou úctu k hodnotám naší ústavy a demokratického zřízení. Zároveň vzdal hold všem osobnostem, které svým úsilím zásadně přispívají k rozvoji země.
Hlava státu v této souvislosti připomněla nadčasový odkaz Tomáše Garriguea Masaryka. Zdůraznila, že demokracie rozhodně není neměnným a hotovým uspořádáním. Masaryk ji přitom chápal jako každodenní práci, která klade odpovědnost na každého z nás.
Podle slov českého prezidenta se společnost v posledních letech uchyluje k nebezpečné pohodlnosti. V období relativního bezpečí a dostatku totiž lidé často uhýbají před nepříjemnými zprávami. Přehlížejí tak zřetelné signály budoucích krizí a doufají, že všechno nakonec dobře dopadne.
Byť by bylo příjemné těmto planým nadějím věřit, prezident varoval před spoléháním na pouhé štěstí. Země podle něj musí být realistická a poctivě vnímat reálné dění kolem sebe. Pouhá setrvačnost totiž k lepší budoucnosti nevede.
Zvláštní výzvu adresoval především vládě, zákonodárcům a představitelům samospráv. Právě jim byla volbami propůjčena hlavní odpovědnost za budoucí směřování státu. Tento čas podle něj nesmí nikdo promarnit v nečinnosti.
Politici musí podle Pavla občanům srozumitelně vysvětlovat nutnost preventivních opatření. Zároveň je potřeba mluvit o reálné ceně takových rozhodnutí. V politice je však podle hlavy státu příliš málo skutečné odvahy.
Jako hlavní oblast, kde se projevuje nedostatečná odpovědnost, označil zhoršující se bezpečnostní situaci. V Evropě totiž přibývá incidentů, sabotáží i kybernetických útoků. Mír už nelze považovat za samozřejmý stav, který se udrží sám od sebe.
Členství v NATO a Evropské unii představuje nejpevnější záruku, jakou kdy republika měla. Tyto instituce však nejsou předplacenou službou na věčné časy. Sami musíme plnit svůj díl odpovědnosti a podílet se na společných nákladech.
Prezident rovněž varoval před nezodpovědným hospodařením s veřejnými financemi. Stát si totiž denně půjčuje miliardy korun na běžnou spotřebu místo investic. Tímto způsobem přenáší dluhy a náklady na komfort na budoucí generace.
V oblasti životního prostředí upozornil na nutnost připravit se na extrémní sucha. Tyto jevy se budou s postupující klimatickou změnou opakovat s větší intenzitou. Města a krajina proto vyžadují hlubokou proměnu bez zbytečných a neproduktivních debat.
Dalším vážným problémem je stav veřejné debaty v naší zemi. Místo poctivého vysvětlování situace se podle Pavla objevují kouřové clony k nepodstatným tématům. Informační chaos pak systematicky oslabuje schopnost demokratické společnosti bránit se.
V závěru svého projevu propojil tyto výzvy s příběhy osobností oceněných státními vyznamenáními. Mnozí z nich vyrůstali v dobách nesvobody, války či komunistické totality. Přesto nečekali, až odpovědnost převezme někdo jiný za nich.
Příklad těchto výjimečných lidí podle prezidenta ukazuje, že skutečná odpovědnost začíná mnohem dříve. Nezačíná totiž až ve chvíli, kdy už člověk nemá na vybranou. Její zárodek se rodí ve chvíli volby mezi cestou pohodlnou a správnou.
Prezident ve svém projevu připomněl, že dějiny se píší skrze postupné a nenápadné události. Rozhodovat v nejistotě je nesmírně náročné, ale pro společnost nezbytné. Skutečná odpovědnost začíná tehdy, kdy ještě můžeme volit mezi cestou pohodlnou a cestou správnou.
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Zdroj: Libor Novák