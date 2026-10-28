Pavel ocenil 51 osobností. Státní vyznamenání dostali Kubera, Čáslavská, Forman, vědci i sportovci

Slavnostní předávání státních vyznamenání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu ve Vladislavském sále Pražského hradu dospělo ke svému závěru. Prezident Petr Pavel celkem udělil nebo propůjčil 51 významných ocenění osobnostem z oblasti vědy, kultury, sportu, armády či veřejného života.
Mezi nejvýznamnější momenty celého večera patřilo udělení Řádu bílého lva. Prezident jej propůjčil in memoriam legendární gymnastce a sedminásobné olympijské vítězce Věře Čáslavské, která byla známá nejen svými sportovními úspěchy, ale také jako odvážná obhájkyně svobody.
Stejného řádu se dočkala také významná fyzioložka a biochemička Helena Illnerová, která se zapsala do historie jako první předsedkyně Akademie věd České republiky a zakladatelka české chronobiologie.
In memoriam byl Řád bílého lva propůjčen také světoznámému filmovému režisérovi a dvojnásobnému držiteli Oscara Milošovi Formanovi. Prezident tímto ocenil jeho celoživotní dílo, v němž se prolíná téma zápasu jednotlivce za lidskou důstojnost a svobodu.
Mezi vyznamenanými v této kategorii nechyběla ani přední česká herečka Iva Janžurová. Dvojnásobná držitelka Českého lva a nositelka Ceny Thálie převzala řád za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění.
Významná ocenění v podobě Řádu Tomáše Garrigua Masaryka směřovala k osobnostem spojeným s obhajobou lidských práv a demokracie. In memoriam byl oceněn diplomat Vladimír Vochoč, který za druhé světové války zachránil tisíce životů, či někdejší ministr zahraničí Jiří Dienstbier.
Prezident ocenil také dlouholetého senátora Jaroslava Kuberu nebo lidskoprávní aktivistku Elenu Gorolovou, která neúnavně hájí práva žen protiprávně sterilizovaných. Mezi laureáty se zařadila rovněž Milena Grenfell-Baines, zachráněná jako dítě Sirem Nicholasem Wintonem.
Medaile za hrdinství udělil hlava státu in memoriam Liborovi Cívárkovi, který při ozbrojeném útoku v Chřibské chránil druhé a položil vlastní život. Ocenění obdržel také válečný veterán Vladimír Dvořák a tři čeští vojáci, kteří zahynuli při plnění mise v Afghánistánu.
Za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury si ocenění odnesli přední tvůrci jako spisovatel Jáchym Topol, dramatička Kateřina Tučková, režisér Jan Hřebejk či divadelník Ladislav Smoček. V oblasti hudby byli oceněni pěvec Adam Plachetka a autor Marko Čermák.
Prezident nezapomněl ani na vědu a medicínu. Medaili Za zásluhy obdrželi špičkoví chirurgové Robert Lischke a Petr Neužil, dětská paliatrička Mahulena Exnerová či odborník na transplantační medicínu Jiří Froněk. Oceněn byl i přední odborník na výpočetní chemii Pavel Hobza.
V oblasti školství a výchovy byla vyzdvižena nejdéle působící učitelka v zemi Sylva Knedlová, která zasvětila vzdělávání dětí více než sedmdesát let. Za popularizaci vědy a kritického myšlení obdržel medaili také youtuber Jiří Burýšek.
Mezi sportovci sklidil obrovský potlesk paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek a olympijská vítězka ve sportovní střelbě Kateřina Emmons. Obě osobnosti svým příběhem dlouhodobě inspirují české i mezinárodní publikum.
Ocenění v sociální oblasti zamířilo k zakladatelce Centra LOCIKA Petře Wünschové in memoriam, jejíž medaili převzala dcera Mariana. Prezident ocenil také manžele Katarínu a Ondřeje Vlčkovy za vybudování dětského hospicu.
Medaili Za zásluhy získali rovněž sociální podnikatel Vojtěch Sedláček, humanitární pracovník Richard Smejkal či elitní potápěč Lukáš Grábl in memoriam. Slavnostní večer ve Vladislavském sále tak uzavřel den plný úcty k mimořádným lidským příběhům a hodnotám.
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Zdroj: Libor Novák