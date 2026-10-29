Pavel telefonicky hovořil se Stubbem, řešili jeho telefonát s Putinem

Český prezident Petr Pavel uskutečnil ve středu 28. října telefonický rozhovor se svým finským protějškem Alexandrem Stubbem, během něhož oba státníci koordinovali své kroky v oblasti zahraniční politiky a mezinárodní bezpečnosti. Ústředním bodem vzájemné debaty byla nedávná jednání, která finský prezident absolvoval společně s norským premiérem Jonasem Gahrem Størem, když hovořili s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Hlavy obou států se rovněž zabývaly otázkou, jak dosáhnout jednotného a společného evropského postoje k nadcházejícím či případným mírovým jednáním týkajícím se situace na Ukrajině. Během rozhovoru byla podle informací zveřejněných Hradem zdůrazněna klíčová podmínka pro jakékoliv budoucí řešení konfliktu, kterou musí být vytvoření věrohodných a silných bezpečnostních záruk.
Tyto záruky se podle obou prezidentů musejí vztahovat jak na samotnou Ukrajinu, tak na celkovou bezpečnostní architekturu v Evropě, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita celého regionu. V závěru své telefonické konverzace se oba prezidenti shodli na nezbytnosti pokračovat v diplomatických jednáních a udržovat úzkou spolupráci za účasti všech zainteresovaných stran v různých formátech.
Finský prezident Stubb a norský premiér Støre uskutečnili vzácný společný telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v úterý. Devadesát minut trvající hovor proběhl z helsinské metropole a zaměřil se na budoucí diplomatické snahy vedoucí k ukončení války na Ukrajině. Oba severský státníci předem výslovně zdůraznili, že nejednají jménem celé Evropské unie ani Evropy jako celku.
Finsko a Norsko, které sdílejí s Ruskem společnou státní hranici, patří k nejpevnějším podporovatelům napadené Ukrajiny v regionu. Iniciativa k přímému kontaktu vzešla z vnitřní potřeby diskutovat o perspektivách míru a stability v Evropě přímo s moskevským vedením. K tomuto kroku došlo krátce po nedávných jednáních v Oslu, kde se severskí představitelé setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem.
Podle vyjádření norského premiéra Støreho ukázal dlouhý rozhovor na obrovské rozdíly v pohledech obou stran na probíhající konflikt. Ruský prezident Putin v reakci uvedl, že konfrontační politika Evropské unie a Severoatlantické aliance pouze prodlužuje válku zahájenou v roce 2022. Šéf Kremlu rovněž zopakoval, že dosažení spravedlivého a trvalého míru bude možné pouze tehdy, pokud budou plně zohledněny strategické zájmy Ruské federace.
Hned po skončení hovoru s ruským vůdcem informovali Stubb a Støre o průběhu rozhovoru ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ukrajinská hlava státu vyjádřila oběma severským politikům vděčnost za jejich aktivní podporu a diplomatické úsilí. Partneři spolu hovořili také o přípravách nadcházejících listopadových třístranných jednání ve Spojených arabských emirátech.
Diskuze se rovněž dotkla různých formátů zapojení evropských partnerů do budoucí diplomacie a posílení celkové bezpečnosti. Ukrajinský prezident v této souvislosti vyzdvihl význam úzké a koordinované spolupráce se svými spojenci. Tyto kroky mají zajistit, že zájmy napadené země budou řádně hájeny při jakýchkoliv mezinárodních mírových jednáních.
Přímý kontakt s Kremlem vyvolal v řadě evropských zemí smíšené reakce a obezřetnost. Dánská premiérka Mette Frederiksenová veřejně prohlásila, že vůči tomuto kroku pociťuje velkou skepsi, jelikož iniciativa nebyla předem koordinována s ostatními evropskými partnery. Na druhou stranu polský premiér Donald Tusk uvedl, že ho finský prezident informoval o celkově mírně optimistickém postoji k nadcházejícím rozhovorům v Abú Dhabí.
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Zdroj: Libor Novák