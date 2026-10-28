Po srážce vlaků je nejméně 68 mrtvých, úřady už znají příčinu nehody. Mezi cestujícími mohl být Čech

Libor Novák

28. října 2026 18:27

Srážka vlaků u Toleda
Srážka vlaků u Toleda Foto: reprofoto twitter

Španělsko zasáhla mimořádná tragédie v podobě vážné srážky dvou vysokorychlostních vlaků. K nehodě došlo ve středu dopoledne v katastru obci Urda v provincii Toledo. Při střetu osobního vlaku AVE společnosti Renfe a soupravy Iryo zahynulo nejméně 68 lidí, počet mrtvých ale nemusí být konečný. Záchranné složky a úřady na místě nadále prověřují rozsah celé události.

Ministr dopravy Óscar Puente označil celou událost za nepochopitelný incident. Podle předběžných zjištění selhal zabezpečovací systém známý jako LZB. Vlak se navíc pohyboval kupředu sedmnáct minut, aniž by kdokoli v centrálním dispečinku zareagoval na blížící se nebezpečí. Kvůli těmto okolnostem čelí odpovědní pracovníci intenzivnímu vyšetřování, píše španělský tisk.

Na místo neštěstí osobně dorazil předseda vlády Pedro Sánchez, který vyjádřil hlubokou soustrast všem pozůstalým. Vláda v reakci na tragédii vyhlásila třídenní oficiální státní smutek. Premiér rovněž zdůraznil, že úřady dojdou v prověřování až do konce a případná selhání budou mít nekompromisní následky.

Sánchez v prohlášení připomněl, že pro moderní a vyspělou zemi, jakou je Španělsko, je naprosto neakceptovatelné zažít dvě takto vážné nehody v síti vysokorychlostních tratí během jediného roku. Na začátku roku si totiž jiná havárie v Adamuzu vyžádala desítky lidských životů. Politická reprezentace proto čelí ostré debatě kvůli celkovému stavu dopravní infrastruktury.

Příslušníci Guardia Civil a vyšetřovací komise pro železniční nehody zahájili rozsáhlé vyšetřování na místě. Detektivové si předvolali k výslechu všechny pracovníky, kteří v kritické chvíli sloužili na centrálním dispečinku ADIF v Madridu. Hlavní pozornost vyšetřovatelů se soustředí na operátora, který navzdory stojícímu vlaku povolil pokračování jízdy.

Záchranáři popsali situaci na místě jako naprosto děsivou a otřesnou zkušenost. Mrtvá těla byla postupně vyprošťována z trosek a řazena podél trati, zatímco zranění lidé byli transportováni do okolních nemocnic. Armádní jednotka UME mezitím instalovala chladírenské kontejnery u Institutu soudního lékařství v Toledu.

Podle aktuálních údajů záchranných služeb utrpělo zranění více než sto lidí, přičemž desítky z nich zůstávají v kritickém stavu. Někteří lehčeji zranění cestující vyhledali lékařskou pomoc v madridských nemocnicích vlastní cestou. Zdravotnický personál a psychologové zajišťují nepřetržitou péči pro přeživší a jejich rodinné příslušníky.

Mnoho příbuzných cestujících si stěžovalo na nedostatek informací v krizových centrech zřízených na nádražích. Například v Seville lidé marně pátrali po svých blízkých a postrádali přehledné seznamy obsazenosti jednotlivých vagonů. Úřady nicméně zřídily oficiální telefonní linky a sběrná místa pro hlášení pohřešovaných osob.

Lidová strana v čele s Albertem Núñezem Feijóo požaduje okamžité a nezávislé prověření stavu celé železniční sítě. Feijóo na tiskové konferenci v Madridu uvedl, že španělská veřejnost má plné právo znát pravdu o fungování dopravní infrastruktury. Opoziční předák zároveň potvrdil účast na večerních minutách ticha za oběti neštěstí.

Koaliční uskupení Frente Amplio rovněž vyzvalo k vyvození přísné politické odpovědnosti na všech úrovních řízení státu. Zástupci levicové koalice požadují vytvoření nezávislého auditu, který by detailně prověřil bezpečnostní standardy v železniční dopravě. Současně vyjádřili hlubokou soustrast všem pozůstalým a poděkovali zasahujícím složkám.

Dopravní situace v zemi zaznamenala výrazné komplikace kvůli kompletnímu přerušení spojení mezi Madridem a Andalusií. Společnost Ouigo zrušila všechny spoje na této trase až do začátku listopadu a cestujícím garantuje vrácení peněz. Aerolinky Iberia naopak navýšily kapacitu letů do jižních regionů a omezily maximální cenu letenek.

Odborový svaz strojvedoucích Semaf potvrdil, že navzdory tragédii trvá na dříve vyhlášené stávce za lepší bezpečnostní podmínky. Stávka má upozornit na nutnost strukturálních změn a ochranu pracovních podmínek zaměstnanců v sektoru. Vedení odborů vyjádřilo soustrast obětem, ale zdůraznilo, že bezpečnost nesmí být nikdy podceňována.

Někteří z přeživších pasažérů sdíleli své děsivé zážitky s novináři. Jeden z cestujících pro El País  popsal, že náraz byl natolik prudký, že ho síla okamžiku vymrštila z místa a způsobil si těžké pohmožděniny. Lidé si navzájem pomáhali ven rozbitými okny vlaků a vyzdvihli velkou solidaritu a pomoc místních obyvatel z okolních obcí.

Vládní zdroje potvrdily, že mezi oběťmi neštěstí se nacházejí také cizinci, přičemž úřady jsou v kontaktu s příslušnými velvyslanectvími. Podle ministerstva zahraničí mohl být v jednom z vlaků také český občan. Identifikace obětí probíhá postupně a plné vyčíslení ztrát bude možné až po kompletním prohledání všech zničených vagonů. Mezi potvrzenými oběťmi je také jeden příslušník bezpečnostních složek.

Provoz na poškozené vysokorychlostní trati zůstává na neurčito zastaven. Vyšetřovatelé nadále zkoumají technická data z černých skříněk a záznamy z dispečinku, aby objasnili přesný sled událostí vedoucích ke srážce. Úřady zároveň ujišťují veřejnost, že veškerá zjištění budou plně zveřejněna v rámci oficiálních zpráv.

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Zdroj: Libor Novák

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