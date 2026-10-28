Česko si připomíná 28. říjen. Po pietě na Vítkově se chystá udílení státních vyznamenání

Česká republika si dnes připomíná 108. výročí vzniku samostatné Československé republiky, přičemž v Praze i v dalších městech probíhají tradiční pietní akce, slavnostní ceremoniály a dny otevřených dveří. Oslavy státního svátku zahrnují vedle vzpomínkových aktů také jmenování nových generálů a večerní udílení státních vyznamenání na Pražském hradě.
Dopolední program odstartoval tradičním pietním aktem na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově. Ceremoniál zahájila státní hymna, po níž vojáci za zvuků husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci přinesli historické armádní prapory. Následovalo položení věnců u hrobu Neznámého vojína a uctění památky padlých minutou ticha, kterou doprovodila Večerka a čestná salva.
Pietního aktu se zúčastnila řada předních představitelů státu včetně prezidenta Petra Pavla, premiéra Andreje Babiše, předsedy Senátu Miloše Vystrčila či předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury. Mezi přítomnými nechyběl ani náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč, ministr obrany Jaromír Zůna nebo končící pražský primátor Bohuslav Svoboda. Na závěr aktu nad památníkem prolétly armádní letadla a vrtulníky a vojáci odkráčeli v slavnostním pochodu.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil ve svém vyjádření po skončení piety poděkoval všem, kteří se dlouhodobě zasazují o to, aby Česko zůstalo samostatné a svobodné. Zdůraznil, že svoboda není pouze historickým dědictvím, nýbrž trvalým závazkem pro budoucí generace. Zároveň připomněl, že horní komora parlamentu si letos připomíná třicet let od svého novodobého vzniku.
K aktuálnímu stavu státní suverenity se vyjádřil také předseda sněmovny Tomio Okamura, podle něhož v současnosti existují snahy o oslabování samostatnosti země. Výročí vzniku republiky označil za ideální příležitost k připomenutí hodnot, za které bojovali předci. Ve svém komentáři dodal, že suverenita je podle něj omezována nařízeními z Bruselu a Česká republika by si měla o svých záležitostech rozhodovat zcela sama.
Souběžně s programem na Vítkově pokračovaly vzpomínkové akce na dalších místech spojených s československou státností. Prezident Petr Pavel položil dopoledne věnec také k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí. Vedoucí prezidentské kanceláře a zástupce Vojenské kanceláře hlavy státu současně uctili Masarykovu památku položením věnce u jeho hrobu v Lánech.
Oficiální program hlavy státu pokračuje v Míčovně Pražského hradu, kde prezident jmenuje nové generály armády. Oslavy 28. října doprovází také velký zájem veřejnosti, pro kterou se u příležitosti svátku otevřela sídla obou parlamentních komor, Strakova akademie nebo reprezentativní prostory Obecního domu v historickém centru Prahy.
Celodenní státní svátek vyvrcholí dnes ve 20 hodin slavnostním ceremoniálem ve Vladislavském sále Pražského hradu. Během večera, jehož součástí bude také prezidentský projev, hlava státu udělí významná státní vyznamenání včetně Řádu bílého lva, Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, medailí Za hrdinství a medailí Za zásluhy.
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28. října - výročí vzniku samostatného československého státu
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Zdroj: Libor Novák