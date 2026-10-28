Počasí přinese o prodlouženém víkendu další ochlazení

V následujících dnech přinese počasí na území České republiky pozvolnou změnu charakteru oblačnosti, přičemž od západu začne přibývat mraků a místy se objeví srážky provázené mírným poklesem teplot.
Během středy bude na území republiky oblačno až zataženo a od západu se postupně místy přidají přeháňky nebo občasný déšť, přičemž ráno a dopoledne se na mnoha místech udrží mlhy. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno a srážky tam postoupí až v průběhu večera, zatímco na severozápadě Čech srážky v průběhu odpoledne ustanou a oblačnost začne ubývat.
Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou 10 až 14 stupňů Celsia, při nízké oblačnosti se budou pohybovat kolem osmi stupňů a v tisíci metrech na horách rovněž kolem osmi stupňů. Vát bude slabý proměnlivý, postupně místy mírný severozápadní vítr o rychlosti dva až šest metrů za sekundu, přičemž předpokládané množství srážek dosáhne v Čechách až pěti milimetrů a rozptylové podmínky se odpoledne od západu zlepší.
Ve čtvrtek nabídne denní obloha místy protrhanou oblačnost a polojasno až oblačno s výjimečnými přeháňkami, avšak ráno a dopoledne se zejména v Čechách objeví místy mlhy nebo nízká oblačnost. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo s místním deštěm, který později začne slábnout na ojedinělé přeháňky, načež se i v těchto oblastech místy vyjasní. Nejnižší noční teploty klesnou na 7 až 3 stupně, na západě až k nule, a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 8 do 13 stupňů za doprovodu mírného severozápadního nebo severního větru, jenž bude k večeru slábnout.
Páteční meteorologická situace přinese na sever a severovýchod republiky více oblačnosti a místy až zataženo, přičemž hlavně na horách se vyskytne slabý déšť nebo přeháňky. Ráno, dopoledne a opět večer se na mnoha místech vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, zatímco jinde bude převládat polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty se očekávají v rozmezí 7 až 2 stupňů, při zmenšené oblačnosti až do nuly, a nejvyšší denní teploty dosáhnou 8 až 13 stupňů při slabém proměnlivém nebo severním větru, který přes den na Moravě přechodně zesílí na mírný.
Sobotní den bude ve znamení velké oblačnosti s převážně zataženým až oblačným rázem počasí, doprovázeným místním slabým deštěm nebo mrholením a ranními mlhami. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 1 stupeň Celsia a nejvyšší denní teploty vystoupí na 7 až 12 stupňů za foukání slabého severního větru o rychlosti do čtyř metrů za sekundu. Celkové úhrny srážek by přitom neměly překročit tři milimetry.
Nedělní počasí přinese zataženou až oblačnou oblohu, přičemž zpočátku se na mnoha místech ukáže i polojasno, avšak postupně se rozšíří déšť nebo mrholení. V polohách nad tisíc metrů nad mořem budou srážky přecházet v míchané nebo rovnou sněhové, přičemž v těchto horských oblastech se očekává nová pokrývka o síle až jednoho centimetru. Ráno se opět utvoří místní mlhy, nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 0 stupňů a nejvyšší denní teploty se zastaví na hodnotách mezi 6 a 11 stupni za slabého, na Moravě přes den mírného severního až severovýchodního větru.
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Výhled počasí do hloubi listopadu. Meteorologové naznačili, jak bude
Z října se odpočítávají poslední dny, takže modely již vidí většinu listopadu. Meteorologové proto mohli prozradit, co nelze vyloučit v souvislosti s listopadovým počasím. Vyplývá to z nového měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě