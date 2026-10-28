ANO po 11 letech opouští poslanec David Pražák. Důvod odchodu tají

Libor Novák

28. října 2026 9:40

David Pražák
David Pražák Foto: Facebook David Pražák

Poslanec David Pražák oznámil v úterý večer na svém profilu na sociální síti Facebook, že po jedenácti letech končí své členství v hnutí ANO. V dolní komoře Parlamentu České republiky hodlá nadále působit jako nezařazený poslanec. Svůj odchod z řad nejsilnější vládní strany spojil s poděkováním za dosavadní zkušenosti a zázemí, přičemž bližší důvody svého rozhodnutí ve svém veřejném vyjádření neuvedl.

Sedmačtyřicetiletý politik, který v loňských volbách kandidoval na druhém místě kandidátní listiny v Libereckém kraji, uvedl, že s odchodem nehodlá hnutí ANO kritizovat. Vyjádřil naději, že přátelské vazby vybudované během dlouholetého působení zůstanou zachovány i bez stranické příslušnosti. Současně se omluvil všem, které by toto politické rozhodnutí mohlo zklamat, a poděkoval kolegům za spolupráci.

Reakce na Pražákův odchod se na sociálních sítích rozdělily na dva odlišné tábory podporovatelů a kritiků. Zatímco někteří uživatelé jeho krok ocenili, velká část komentujících vyjádřila nesouhlas s tím, že si ponechal poslanecký mandát získaný na kandidátce vládního hnutí. Podle kritických hlasů by měl na svou funkci rezignovat, jelikož takový postup považují za porušení důvěry voličů.

Spolu s poslancem odcházejí z hnutí ANO také nově zvolení zastupitelé města Semily, kteří byli dosud spojeni s touto politickou platformou. Zastupitelé vstoupí do nového volebního období jako nezávislí a hodlají se nadále držet dříve dohodnutých plánů pro rozvoj města. David Pražák, který dosud působil jako semilský místostarosta, se má podle dostupných informací stát novým starostou města.

Vedení semilské radnice pod vedením nezávislých zastupitelů má za cíl oddělit lokální komunální politiku od celostátních politických debat. Politik zdůraznil, že na rozvoji města a práci pro regionální občany záleží bez ohledu na celostátní politické dění.  

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Zdroj: Libor Novák

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