U španělského Toleda se srazily dva rychlovlaky, desítky mrtvých a stovky zraněných

Jižně od Madridu ve středním Španělsku došlo k vážné srážce dvou vysokorychlostních vlaků, která si vyžádala desítky lidských životů a stovky zraněných. Tragická nehoda se odehrála ve středu dopoledne krátce po deváté hodině místního času mezi obcemi Mora a Urda v provincii Toledo. Na frekventované železniční trase okamžitě zasahovaly desítky záchranářů, hasičů a příslušníků bezpečnostních složek.
Kolize postihla soupravu španělského národního dopravce Renfe a vlak soukromé provozní společnosti Iryo, které se pohybovaly na klíčovém spoji mezi Madridem a Sevillou. Vlak společnosti Iryo přepravoval celkem 147 cestujících včetně jednoho dítěte, zatímco v soupravě Renfe cestovalo téměř čtyři sta lidí. Celkový počet osob na palubě obou havarovaných vlaků tak přesahoval hranici pěti set cestujících.
Počet obětí na životech dosáhl podle prvních oficiálních údajů z regionálních zdrojů nejméně deseti osob, avšak úřady a civilní ochrana varují, že konečná bilance bude výrazně vyšší. Pozdější zprávy hovoří až o 46 mrtvých a přibližně 179 zraněných lidech s různě vážnými poraněními. Několik vagonů po prudkém nárazu vykolejilo a zřítilo se z přilehlého náspu dolů do terénu.
Na místo neštěstí byla okamžitě vyslána rozsáhlá pomoc v podobě několika hasičských sborů, tří záchranných vrtulníků a mobilních jednotek intenzivní péče. Regionální vláda v oblasti Castilla-La Mancha aktivovala speciální územní plán pro krizové situace a v obci Urda připravila sportovní halu pro první pomoc. Univerzitní nemocnice v Toledu současně zrušila veškeré plánované operace, aby uvolnila lůžkovou kapacitu a operační sály pro příjem těžce zraněných pacientů.
Španělský premiér Pedro Sánchez vyjádřil na sociálních sítích hluboký šok z této tragické události a potvrdil, že je v nepřetržitém kontaktu s ministrem dopravy i šéfem regionální vlády. V reakci na neštěstí zrušil veškerý svůj plánovaný politický program včetně kampaní před nadcházejícími parlamentními volbami. Podobně postupovala i ministryně zdravotnictví Mónica García, která pozastavila svou oficiální agendu, aby koordinovala nasazení potřebných zdravotnických kapacit.
Nehoda okamžitě vyvolala v zemi obavy o bezpečnost na moderní vysokorychlostní železniční síti a v mnoha lidech oživila vzpomínky na dřívější havárie. Pouze loni v lednu došlo v jižní části Španělska k jiné vážné nehodě u obce Adamuz, při níž po vykolejení soupravy zemřelo 46 lidí, což představovalo nejhorší železniční tragédii od roku 2013. Zatímco tehdejší neštěstí způsobila skrytá prasklina na koleji, u nynějšího střetu se v prvních zprávách spekuluje o možném selhání zabezpečovacích zařízení.
Provoz na celé dotčené vysokorychlostní trati byl v obou směrech bezprostředně zastaven a vlakové soupravy zůstaly stát na jednotlivých stanicích podél trasy. Správa železniční infrastruktury Adif vyzvala cestující ke sledování aktuálních informací a informovala o koordinaci s příslušnými záchrannými složkami. Okolí místa srážky uzavřela španělská civilní garda kvůli zajištění prostoru pro práci vyšetřovatelů.
Záchranné týmy a technické čety pokračují v prohledávání havarovaných vagonů a odstraňování následků mimořádné události za přísných bezpečnostních opatření. Úřady zároveň zajišťují repatriaci a psychosociální podporu pro rodinné příslušníky dotčených pasažérů.
Související
Sněmovna zamítla jeho návrh k řešení bytové krize. Sánchez rozpustila parlament a vyhlásil volby
Ruské drony by mohly zaútočit ve Středomoří, varovala CIA
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Flávio Bolsonaro uprchl po prohraných volbách z Brazílie do Spojených států
před 1 hodinou
U španělského Toleda se srazily dva rychlovlaky, desítky mrtvých a stovky zraněných
před 3 hodinami
Česko si připomíná 28. říjen. Po pietě na Vítkově se chystá udílení státních vyznamenání
před 4 hodinami
ANO po 11 letech opouští poslanec David Pražák. Důvod odchodu tají
před 5 hodinami
Netanjahu by prohrál, vyhraje jen díky mé podpoře, honosí se Trump. Sčítání hlasů v Izraeli pokračuje
před 7 hodinami
Počasí přinese o prodlouženém víkendu další ochlazení
Aktualizováno včera
Volby v Izraeli skončily. První odhady favorizují Netanjahua, oficiální výsledky budou v listopadu
včera
Volby do Kongresu v USA: V průzkumech dominují Demokraté, Trump řekl, co udělá, pokud vyhrají
včera
Trump řekl, za jakých podmínek bude akceptovat výsledek voleb do Kongresu
včera
Finský a norský premiér mluvili hodinu a půl s Putinem
včera
Poražený Bolsonaro dostal zákaz opustit zemi. Úřady mu zabavily pas
včera
Jak americké volby do Kongresu ovlivní Evropu?
včera
Lula da Silva přepsal politickou mapu Brazílie. Vítězstvím ve volbách to ale neskončilo
včera
Klempíř odvolá bývalého šéfa ČT Dvořáka z vedení Státního fondu audiovize
včera
Snaha o ovlivnění voleb? Trumpova administrativa se pokusila donutit Kalifornii zneplatnit desítky tisíc hlasů
včera
Kallasová: Putin žádný zájem o mír nemá, Ukrajina očekává brutální zimu
včera
Tajemství barvy očí: Proč vás slunce oslepuje násobně víc?
včera
Izraelským volbám dominuje téma bezpečnosti. Průzkumy ale Netanjahuovi nejsou nakloněny
včera
Trump před volbami vyostřuje rétoriku. Napadá i rodiny protikandidátů
včera
Ukrajina požádala pět evropských spojenců o poskytnutí raket do Patriotů
Ukrajina požádala pět evropských spojenců o poskytnutí deseti procent jejich stávajících zásob protiraketových systémů Patriot a IRIS-T. Tento krok má pomoci zemi čelit nadcházejícím ruským útokům během nadcházejícího zimního období. Kyjev nabízí výměnu za budoucí dodávky munice, na které má již uzavřené oficiální smlouvy.
Zdroj: Libor Novák