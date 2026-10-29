Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová rezignuje

Šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová oznámila, že odstoupí ze své funkce o devět měsíců dříve, než jí řádně vyprší mandát. Vedení ECB ve čtvrtek potvrdilo, že Lagardeová opustí post prezidentky instituce 7. února 2027, přičemž původně měla ve funkci setrvat do konce října téhož roku.
Toto rozhodnutí bylo oznámeno během zasedání rady guvernérů ECB, která se sešla za účelem stanovení úrokových sazeb v celé eurozóně. Členové rady vyjádřili Lagardeové vděčnost a doprovodili zprávu o jejím odchodu dlouhým potleskem. Sama Lagardeová ve svém videovzkazu na sociálních sítích uvedla, že pro ni bylo obrovskou ctí instituci vést, a dodala, že předává banku připravenou na budoucí výzvy.
Spekulace o budoucím směřování Lagardeové se podle webu The Guardian objevují v souvislosti s jejím možným jmenováním do čela Světového ekonomického fóra, které každoročně pořádá své setkání v švýcarském Davosu. Bývalý šéf a zakladatel fóra Klaus Schwab odstoupil v loňském roce poté, co čelil obviněním z finančních a etických prohřešků, která odmítá.
Předčasný odchod současné šéfky otevírá prostor pro výběr jejího nástupce v době, kdy se eurozóna potýká se slabým ekonomickým růstem a inflací přesahující stanovený cíl. Mezi potenciálními kandidáty na obsazení uvolněného postu se v mediálních kruzích zmiňují bývalý prezident nizozemské centrální banky Klaas Knot, španělský bankéř Pablo Hernández de Cos, německý šéf centrální banky Joachim Nagel či prezidentka Evropské investiční banky Nadia Calviño.
Evropská rada, která má jmenování prezidenta ECB na starosti, ponechala na svém čtvrtečním zasedání úrokové sazby na stávající úrovni. Rada zároveň upozornila, že nárůst cen energií s sebou nese rizika zvyšující inflaci a současně představuje hrozbu pro hospodářský růst.
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek uvedl, že budoucí nástupnictví v čele Evropské centrální banky musí být připraveno uspořádaným a vyváženým způsobem ve spolupráci s evropskými partnery, a vyjádřil Lagardeové hluboké uznání za její dosavadní práci. Hlavní ekonom banky Berenberg Holger Schmieding v této souvislosti poznamenal, že Evropská unie se snaží předem pojistit proti riziku možného vítězství pravicové političky Marine Le Penové v nadcházejících francouzských prezidentských volbách.
Vzhledem k tomuto načasování bude nový šéf ECB jmenován ještě v období, kdy v čele Francie stojí proevropsky orientovaný centristický prezident Emmanuel Macron, který je dlouholetým politickým oponentem zmíněné političky. Unie tak usiluje o zajištění stability ve vedení centrální banky ještě před případnými politickými změnami v Paříži.
Christine Lagardeová nastoupila do čela Evropské centrální banky koncem roku 2019, krátce před vypuknutím pandemie covidu-19. Během jejího působení musela instituce čelit také hospodářským důsledkům války na Ukrajině, konfliktu na Blízkém východě či obchodní válce vyvolané americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na závěr svého videovzkazu pak vysvětlila, že náplasti na tváři má kvůli drobnému chirurgickému zákroku z počátku týdne, a vyzvala veřejnost k pravidelným lékařským prohlídkám kůže.
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Zdroj: Libor Novák