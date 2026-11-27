Španěl Pablo Hernández de Cos byl vybrán jako příští prezident Evropské centrální banky, ve funkci má vystřídat Christine Lagardeovou poté, co získal podporu největších zemí Evropské unie. Tento ekonom a tvůrce měnové politiky se stane prvním Španělem v čele ECB a porazil svého protikandidáta Klaase Knota, bývalého šéfa nizozemské centrální banky.
Diplomaté EU se ve čtvrtek shodli také na dalších dvou jmenováních do výkonné rady ECB, a to na Francouzce Laurence Booneové a Němci Markusi Brunnermeierovi. Trojice nominací tvořila balíček poté, co se Francie a Německo shodly na podpoře Hernándeze de Cose, od něhož se očekává, že udrží ECB ve stejném směřování.
Velvyslanci zemí eurozóny vydali ve čtvrtek doporučení pro všechna tři jména, čímž se jejich jmenování stalo prakticky jistotou. Podle unijního diplomata se očekává, že Evropská rada složená z lídrů EU jmenuje prezidenta ECB a další dva členy výkonné rady na svém prosincovém zasedání, přičemž francouzský prezident Emmanuel Macron později potvrdil, že ohledně nominací do Evropské centrální banky vznikl konsenzus.
Španělský premiér Pedro Sánchez, kterého tento víkend čekají volby, v nichž mu průzkumy předpovídají porážku, oslavil vítězství Hernándeze de Cose i zastoupení Španělů v dalších významných unijních funkcích slovy o Španělsku, které vede v Evropě jako nikdy předtím. Bývalá španělská vicepremiérka Teresa Riberaová působí jako jedna z výkonných místopředsedkyň Evropské komise se zodpovědností za zelenou transformaci a politiku hospodářské soutěže EU a někdejší španělský ministr hospodářství Nadia Calviñová vede Evropskou investiční banku.
Hernández de Cos, bývalý guvernér španělské centrální banky, se stane pátým šéfem centrální banky eurozóny od jejího založení v roce 1998. Úřadu by se měl ujmout poté, co Lagardeová v únoru odejde, v době politických změn a ekonomického tlaku v jednadvacetičlenné eurozóně.
Evropa vstupuje do velkého volebního roku počínaje víkendovými volbami ve Španělsku, po nichž mají následovat celostátní hlasování ve Francii, Itálii a v Polsku, které není členem eurozóny. Evropské ekonomiky čelí rostoucímu tlaku kvůli silné čínské konkurenci, americkým celním hrozbám a prudce rostoucím cenám energií, které ženou vzhůru inflaci, stejně jako kvůli vysokému zadlužení v několika členských státech.
Jednou z jeho největších výzev bude zkrocení prudce rostoucích cen, když inflace v eurozóně minulý měsíc dosáhla čtyř procent oproti 2,1 procenta o rok dříve. Hernández de Cos, který nyní působí jako generální ředitel Banky pro mezinárodní platby, je vnímán jako zastánce nižších úrokových sazeb na podporu růstu.
Tržní analytici podle The Guardian bedlivě sledují, co Hernández de Cos řekne o Francii, kde se menšinová vláda v obtížné situaci snaží prosadit rozpočet a kde má francouzský dluh příští rok podle prognóz dosáhnout 122 procent hrubého domácího produktu, což je více než dvojnásobek limitu povoleného rozpočtovými pravidly EU. Ředitel výzkumu společnosti AFS Group Amsterdam Arne Petimezas uvedl, že Hernández de Cos, který se kloní k mírnější měnové politice, je kandidátem kontinuity, ale dodal, že nelze očekávat, že by zavíral oči před fiskálními potížemi Francie, protože nákupy dluhopisů zůstanou vázány na úsporná opatření a cestu ke snižování poměru dluhu.
Přístup ECB k francouzské dluhové krizi bude pod silným politickým dohledem, zejména po výzvách hlavní kandidátky francouzské krajní pravice na prezidentku Marine Le Penové ke zmírnění zátěže úrokových sazeb. Hernández de Cos je vnímán jako centrální bankéř blízký stylu bývalého prezidenta ECB a italského premiéra Maria Draghiho, jemuž se připisuje stabilizace eurozóny v klíčovém okamžiku dluhové krize, přičemž podle Matthewa Ryana ze společnosti Ebury bude zřejmě klást větší váhu na růst, finanční stabilitu a riziko fragmentace než jeho protikandidát Klaas Knot, zatímco v krátkodobém výhledu se změna trajektorie sazeb neočekává.
Soutěž o post odstartovala před méně než měsícem, kdy první prezidentka ECB v historii Lagardeová oznámila, že chce opustit úřad o devět měsíců dříve, aby mohla otevřeně hovořit o světovém dění a čelit zkreslování pravdy, přičemž Macron uvedl, že lídři EU ocenili její rozhodné vedení během funkčního období. Jmenování Hernándeze de Cose musí ještě projít Evropským parlamentem a Radou guvernérů ECB, tyto kroky jsou však považovány za formality.
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Havlíčkovo ministerstvo přestalo vymáhat sto milionů od firmy z Penamu
před 48 minutami
Izrael hrozí vysídlením milionu Palestinců, pokud Hamás dobrovolně neodevzdá zbraně
před 1 hodinou
Novým šéfem Evropské centrální banky bude Pablo Hernández de Cos, vystřídá Christine Lagardeovou
před 2 hodinami
Musk dostal povolení vypustit miliony družic, které budou ve vesmíru budovat datová centra
před 2 hodinami
Sníh přispěl ke stovkám nehod, omezil se i provoz v Ruzyni. Napadlo až 15 cm sněhu
před 3 hodinami
Myanmar poprvé zareagoval na přelomový verdikt ICJ. Části rozhodnutí vyhovět odmítá
před 3 hodinami
Trump v Číně vyzval Putina, aby ukončil vojenskou agresi vůči Evropě
před 4 hodinami
Pavel vyzval k razantnější reakci na ruské průniky: NATO by mělo být připraveno sestřelovat ruské zbraně
před 6 hodinami
Zimní počasí setrvá delší dobu, vyplývá z předpovědi
včera
Zemřel Andy Taylor, kytarista slavné skupiny Duran Duran
včera
Skandál v rodině vévodkyně Meghan. Otec Thomas si vyslechl obvinění
včera
Sněžení je na vrcholu intenzity. Na mnoha místech kolabuje doprava
včera
Sparta stále hledá nového trenéra a opět v zahraničí. Povede ji dočasně kouč ze třetí ligy
včera
Ředitel Českého rozhlasu poslal poslancům a senátorům dopis. Navrhuje zavést ústavní pojistku
včera
Brazílie označila nová americká cla za nepřijatelná, Čína obvinila Washington z politické manipulace
včera
Meloniová: EU je světelné roky daleko od dohody o návrhu dlouhodobého rozpočtu
včera
Severní Korea zastavila vojenskou pomoc Rusku
včera
Trump a Rutte varovali Rusko před rozšířením války na Ukrajině
včera
Trumpovi se propad akcií po odchodu Huanga nehodil. Jeho účty jen letos obchodovaly s akciemi Nvidie 44krát
včera
Pozdvižení ve Francii: Válka na Ukrajině není naše válka, prohlásil kandidát na prezidenta
Legendární judista kandidující na francouzského prezidenta Teddy Riner vyvolal pozdvižení poté, co prohlásil, že Ukrajina není konfliktem jeho země. Pětinásobný olympijský vítěz novinářům řekl, že nechápe, proč Francie posílá na Ukrajinu vojáky, když to není její válka.
Zdroj: Libor Novák