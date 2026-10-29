Politico: Lagardeová podstoupila zákrok související s rakovinou. Důvod odchodu z čela ECB je ale jiný

Oznámení odchodu šéfky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové vyvolalo kromě samotného data konce ve funkci také velkou pozornost kvůli dvěma náplastem na jejím obličeji, které byly viditelné v jejím videoprohlášení. Tyto obvazy okamžitě vyvolaly řadu spekulací na sociálních sítích, na což sedmdesátiletá představitelka centrální banky reagovala v následných příspěvcích.
Lagardeová veřejně vysvětlila, že náplasti jsou důsledkem malého chirurgického zákroku, který podstoupila začátkem týdne. Při té příležitosti vyzvala veřejnost, aby dbala na lékařská doporučení a nechávala si stav své kůže pravidelně kontrolovat. V interním videovzkazu určeném zaměstnancům Evropské centrální banky pak celou situaci podle webu Politico okomentovala s mírným humorem a odmítla jakékoliv spekulace.
V narážce na nedávné zasedání Mezinárodního měnového fondu v Bangkoku s úsměvem poznamenala, že jde o zákrok, nikoliv o výsledek kickboxu v Thajsku. Současně svým kolegům upřesnila, že šlo o menší problém související s rakovinou kůže, kterého se bylo nutné zbavit. Samotná Evropská centrální banka se k těmto podrobnostech odmítla dále vyjadřovat a odkázala na dřívější veřejná prohlášení své prezidentky.
Tento krok provází oznámení, že Lagardeová opustí svůj post v čele Evropské centrální banky dne 7. února příštího roku, tedy přibližně devět měsíců před řádným vypršením svého mandátu v říjnu roku 2027. Uvedeným rozhodnutím ukončila měsíce trvající spekulace o své budoucí kariéře a o dalším směřování na čelní pozici evropské měnové instituce.
Ačkoliv vedení banky bezprostředně nekomentovalo její další konkrétní kroky po odchodu z funkce, v mediálních kruzích se již dříve objevily náznaky o jejím možném zapojení do nadcházejícího francouzského prezidentského klání. Její dřívější vyjádření a náznaky ukazovaly na to, že by se mohla výrazněji vyjadřovat k aktuálnímu politickému dění ve své domovské zemi.
Podle vyjádření informovaného zdroje webu Politico, který si přál zůstat v anonymitě kvůli citlivosti celého tématu, se Lagardeová rozhodla opustit funkci s předstihem právě proto, aby získala větší svobodu pro vyjadřování vlastních názorů. Opuštění přísně neutrální pozice šéfky centrální banky jí umožní svobodněji reagovat na nepeněžní záležitosti a společenské události.
Zdroj dodal, že představitelka banky nemůže zůstat zcela stranou a zachovávat neutralitu ve chvíli, kdy sleduje vývoj událostí probíhajících v její vlastní zemi a v širším globálním měřítku. Předčasný odchod jí tak otevře prostor pro aktivnější účast v debatách mimo přísný rámec měnové politiky.
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Zdroj: Libor Novák