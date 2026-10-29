Politico: Lagardeová podstoupila zákrok související s rakovinou. Důvod odchodu z čela ECB je ale jiný

Libor Novák

29. října 2026 20:01

Christine Lagardeová, šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF)
Christine Lagardeová, šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Foto: European Union

Oznámení odchodu šéfky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové vyvolalo kromě samotného data konce ve funkci také velkou pozornost kvůli dvěma náplastem na jejím obličeji, které byly viditelné v jejím videoprohlášení. Tyto obvazy okamžitě vyvolaly řadu spekulací na sociálních sítích, na což sedmdesátiletá představitelka centrální banky reagovala v následných příspěvcích.

Lagardeová veřejně vysvětlila, že náplasti jsou důsledkem malého chirurgického zákroku, který podstoupila začátkem týdne. Při té příležitosti vyzvala veřejnost, aby dbala na lékařská doporučení a nechávala si stav své kůže pravidelně kontrolovat. V interním videovzkazu určeném zaměstnancům Evropské centrální banky pak celou situaci podle webu Politico okomentovala s mírným humorem a odmítla jakékoliv spekulace.

V narážce na nedávné zasedání Mezinárodního měnového fondu v Bangkoku s úsměvem poznamenala, že jde o zákrok, nikoliv o výsledek kickboxu v Thajsku. Současně svým kolegům upřesnila, že šlo o menší problém související s rakovinou kůže, kterého se bylo nutné zbavit. Samotná Evropská centrální banka se k těmto podrobnostech odmítla dále vyjadřovat a odkázala na dřívější veřejná prohlášení své prezidentky.

Tento krok provází oznámení, že Lagardeová opustí svůj post v čele Evropské centrální banky dne 7. února příštího roku, tedy přibližně devět měsíců před řádným vypršením svého mandátu v říjnu roku 2027. Uvedeným rozhodnutím ukončila měsíce trvající spekulace o své budoucí kariéře a o dalším směřování na čelní pozici evropské měnové instituce.

Ačkoliv vedení banky bezprostředně nekomentovalo její další konkrétní kroky po odchodu z funkce, v mediálních kruzích se již dříve objevily náznaky o jejím možném zapojení do nadcházejícího francouzského prezidentského klání. Její dřívější vyjádření a náznaky ukazovaly na to, že by se mohla výrazněji vyjadřovat k aktuálnímu politickému dění ve své domovské zemi.

Podle vyjádření informovaného zdroje webu Politico, který si přál zůstat v anonymitě kvůli citlivosti celého tématu, se Lagardeová rozhodla opustit funkci s předstihem právě proto, aby získala větší svobodu pro vyjadřování vlastních názorů. Opuštění přísně neutrální pozice šéfky centrální banky jí umožní svobodněji reagovat na nepeněžní záležitosti a společenské události.

Zdroj dodal, že představitelka banky nemůže zůstat zcela stranou a zachovávat neutralitu ve chvíli, kdy sleduje vývoj událostí probíhajících v její vlastní zemi a v širším globálním měřítku. Předčasný odchod jí tak otevře prostor pro aktivnější účast v debatách mimo přísný rámec měnové politiky.

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