Počasí o víkendu: V Česku se ochladí, na horách napadne sníh

Počasí o nadcházejícím víkendu přinese do Česka velkou oblačnost a na horách také sněžení. O víkendu se v Česku ochladí a na mnoha místech se objeví srážky v podobě deště či sněhu.
Během sobotního dne bude oblačno až zataženo, přičemž místy lze přechodně očekávat i polojasno. Ranní hodiny přinesou na některých místech mlhy. Od severovýchodu začne postupně pršet a nad výškovou hranicí 1100 metrů nad mořem se objeví sněžení.
Srážky budou v průběhu sobotního večera výrazně přibývat a hranice sněžení klesne již nad 900 metrů nad mořem. Nejnižší noční teploty v sobotu klesnou na 6 až 2 °C, přičemž na západě Čech se ochladí až k bodu mrazu. Nejvyšší denní teploty se během dne dostanou na 7 až 12 °C.
Počasí v sobotu doprovodí slabý, během dne většinou mírný vítr vanoucí ze severních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Celkové předpokládané množství srážek dosáhne 0 až 5 milimetrů. Na severních a severovýchodních horách ovšem spadne kolem 15 milimetrů srážek.
Nová sněhová pokrývka nad 1000 metry nad mořem dosáhne v sobotu 0 až 2 centimetrů. Výraznější sněžení zasáhne zejména Krkonoše a Jeseníky, kde napadne až 7 centimetrů nového sněhu. Tyto horské oblasti tak nabídnou zimní ráz počasí.
V neděli meteorologové předpokládají zataženo až oblačno na celém území. Na většině míst se objeví občasný déšť. Nad 900 metry nad mořem, v noci a ráno přechodně i níže, spadnou srážky v podobě deště se sněhem nebo sněžení.
Během nedělního dne budou srážky od severovýchodu postupně ubývat a později večer může na některých místech dojít k vyjasnění na polojasno. Ráno a opět večer se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 1 °C a nejvyšší denní vystoupí na 5 až 10 °C.
V neděli bude foukat slabý vítr, přičemž na Moravě a ve Slezsku zesílí na mírný severní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Celkové úhrny srážek dosáhnou 0 až 5 milimetrů. Na Šumavě se ovšem očekává až 10 milimetrů srážek.
Nový sníh napadne v neděli především v polohách nad 900 metrů nad mořem. V těchto horských oblastech přibude 0 až 5 centimetrů nové sněhové pokrývky.
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Zdroj: Libor Novák