Zemřela pracovnice ambasády v Tel Avivu. Došlo k tragické nehodě

Českou diplomacii zasáhla velmi smutná zpráva, která v uplynulých hodinách přišla z Izraele. Při dopravní nehodě tam přišla o život Klára Schneiderová, vedoucí pobočky velvyslanectví v Jeruzalémě. Podle dostupných informací ji srazilo auto.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme tragické úmrtí naší kolegyně a přítelkyně Kláry Schneiderové, která dne 29. října 2026 zahynula při dopravní nehodě," uvedlo české velvyslanectví v Izraeli na sociální síti.
Podle informací Českého rozhlasu-Radiožurnál zemřela pracovnice české diplomacie, když ji srazilo auto, které najelo na chodník. Případem se zabývá izraelská policie. Panuje přesvědčení, že řidič ztratil kontrolu nad vozidlem.
Schneiderová působila na pozici vedoucí pobočky českého velvyslanectví v Jeruzalémě. Podle kolegů byla výjimečnou mladou ženou, skvělou kolegyní a vynikající diplomatkou.
"Upřímnou soustrast vyjadřujeme její rodině, přátelům a všem blízkým. Klára nám bude velmi chybět," dodala ambasáda v příspěvku na sociální síti.
K pietě se připojí také sídlo ministerstva zahraničních věcí v Praze. V Černínském paláci bude v sobotu vyvěšena černá vlajka.
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Zdroj: Libor Novák