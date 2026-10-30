Moskva čelila jednomu z největších ukrajinských útoků za poslední roky

Rusko v uplynulých hodinách čelilo masivnímu útoku ukrajinských dronů, podle ruského ministerstva zahraničí jich ve vzduchu bylo přes tisíc. K dispozici nejsou žádné informace o škodách či obětech. Rusové ale obvinili Ukrajince z útoku na některá školská zařízení.
Ruská protivzdušná obrana zneškodnila více než 1040 ukrajinských dronů nad několika ruskými oblastmi, uvedlo ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS. Cílem posledního útoku byla především ruská metropole.
Podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina čelilo hlavní město od čtvrtečního večera jednomu z největších útoků za poslední dva roky. Sobjanin sdělil, že ukrajinská armáda vyslala do vzduchu přes 860 bezpilotních strojů. Většinu se prý podařilo vyřadit z boje daleko před městem, zhruba 170 jich pak bylo zneškodněno až v oblasti Moskvy.
Rusko zároveň obvinilo ukrajinské vojáky z toho, že nasadily drony s výbušnými zařízeními, jejichž cílem měly být tři školy a celkem 17 mateřských školek v Brjansku. Došlo tam k zastavení dopravy. Místní obyvatelé byli vyzváni, aby nemířili na místa, kde probíhají zásahy záchranných složek.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák