Sparta s Plzní nestačily na své soupeře v Evropské lize. Jablonec překvapil

David Holub

30. října 2026 11:57

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Fotbalisté Sparty neodčinili předešlé zaváhání v rámci ligové fáze Evropské ligy, když doma ztratili s norským Lilleströmem (1:1). Přestože vstup do duelu na hřišti Olympiakosu Pireus byl z pohledu Pražanů nebojácný, postupem času však jako by tato nebojácnost rázem vymizela a podobně jako ve zmiňovaném zápase s norským klubem tak nabídla soupeři prostor na rozhodující úder. Navíc o to těžší to s postupem času pro Spartu tentokrát bylo proto, že hrála pochopitelně venku v řeckém pekle. 

Olympiakosu tak výhru vystřelil střídající hráč Armando González, jemuž ještě při tomto zakončení pomohl nešťastně bránící Mannsverk. Plzeňští Viktoriáni nadále čekají na to, až se vymaní z nevydařeného vstupu do sezóny. A tudíž i na první body v rámci Evropské ligy. I oni prohráli ve svém zápase o gól, konkrétně 1:2 s Levski Sofia. Bulharský celek nejprve využil chyby v domácí rozehrávce a ve druhé půli pak dokázal rychle odpovědět na vyrovnání. A tak to byl ve čtvrtek jediný Jablonec, který udělal radost nejen zaplněné Střelnici. Ta zažili největší zápas klubové historie Severočechů, když k nim tam zavítal anglický Brighton. Ten nedokázal navázat na svá střelecká vystoupení z posledních zápasů a svěřenci kouče Luboše Kozla s ním tak senzačně bezbrankově remizovali.

Svátečnější zápas si pro své jubileum jablonecký trenér Luboš Kozel nemohl snad ani přát. Na Střelnici totiž přijel anglický Brighton a bylo předem před tímto zápasem jasné, že pro severočeský klub půjde o největší zápas v jeho dosavadní klubové historii. Proč jubilejní? V případě trenéra Kozla šlo totiž o 100. soutěžní zápas na lavičce severočeského klubu. Postavil do něj naprosto totožnou sestavu, kterou postavili v předešlém zápase proti Freiburgu, jakkoli s ním minulý týden Jablonec prohrál 2:3.

To trenér hostů Hürzeler učinil ve své základní sestavě několik změn, v rámci kterých nechal na lavičce několik tradičních opor, jako by snad věřil, že jeho svěřence Jablonec nikterak nepotrápí. A tak tedy nechal odpočívat třeba kapitána Dunka či jejich nejlepšího kanonýra Kostulase. Naopak jiná hvězda Gross dostala důvěru i pro tento zápas hned od začátku.

Úvodní minuty probíhaly přesně tak, jak se očekávalo. Hosté totiž do zápasu vstoupili aktivně a to takovým způsobem, že už po 75 vteřinách hry musel poprvé zasahovat gólman Hanuš. Právě tehdy na něj vyslal první střelu v zápase Hishelwood. Poté na něj vyslal další nebezpečnou , avšak opět neúspěšnou střelu Osman. Postupem času se ale hra začala vyrovnávat a tak i jablonečtí fotbalisté začali více hrozit. Třeba ve 21. minutě to zkoušel zakončením patičkou Polidar, ale brankář Verbruggen byl pozorný. Po uběhnutí první půlhodiny hry pak pro změnu hlavičkoval Růsek, ale na rozdíl od utkání ve Freiburgu se tentokrát do střelecké listiny nezapsal. Byli to ale hosté, kteří si připsali na své konto největší šanci v první půli, když se ve 34. minutě Rutter dostal přes domácí obranu až před Hanuše. Tehdy však tvrdou střelou jabloneckou branku minul.

Stejně jako v zápase s Freiburgem, i tentokrát tak dokázal s favoritem zápasu Jablonec uhrát nerozhodný výsledek, který vydržel až do druhého poločasu. Ten začal jako přes kopírák ve srovnání s s poločasem prvním, tedy tlakem hostů. Ten tentokrát trval déle než v poločase prvním. Jablonec se v této pasáži bránil jednomu útoku za druhým a tak mohli být svěřenci kouče Kozla rádi, že přesnost nechal Brighton u sebe doma v Anglii. Brankář Hanuš se díky tomu tak moc nezapotil. Nebylo tak proto divu, že kouč hostů Hürzeler sáhl ke změně a v 68. minutě tak poslal na hřiště hned čtyři nové hráče.

Ani takto mohutná změna však nemusela přinést Brightonu kýžené ovoce, jelikož krátce na to mohla přijít rána z čistého nebe. Míč totiž následně propadl za hostující obranu tak, že se k němu dostal Růsek. Ten se tak ocitl v bezprostřední blízkosti brankáře Verbruggena, ovšem kvůli nečistému trefení balonu z toho nakonec nic nebylo.

Jak se zápas blížil ke svému závěru, tak favorizovaný Brighton čím dál více riskoval, čehož využívali Severočeši k brejkům. Ani jeden z nich však jablonečtí nedokázali přetavit v gól, stejně jako ten v 78. minutě, kdy se Čanturišvili v takové situaci ocitl podruhé. Že se hostující střelci do tohoto hracího dne dobře nevyspali, dokumentovala i situace, kdy Hadžám vystřelil tak, že nejenže přestřelil branku soupeře, ale navíc poslal míč až na střechu stadionu.

Nakonec to mohl být Jablonec, který mohl šokovat fotbalovou Evropu. V 84. minutě se totiž za obranou zjevil pravý obránce Cedidla, který se tak dostal do obrovské tutovky, ale neproměnil ji. A přestože závěrečné čtyřminutové nastavení patřilo hostujícím, ke změně skóre už naštěstí nedošlo a Jablonec se tak mohl začít radovat z opravdu senzačního výsledku 0:0.

Olympiakos nakonec potvrdil výhodu domácího prostředí, Sparta nevyužila vstup do zápasu

První půlhodina byla ve znamení sparťanské nebojácnosti z toho, že hraje na hřišti Olympiakosu Pireus a i proto se tak domácí dočkali své první větší šance ve 24. minutě. To si naběhl Martins mezi dva bránící sparťany a i když se dostal do nadějné pozice, nedokázal z ní vytěžit branku. Ve 36. minutě pak měli řadu střel, které sparťanská defenziva dokázala zblokovat. Stejně tak zahrozili domácí i krátce před odchodem do kabin, konkrétně se tak stalo z několika standardních situací. To sparťané odešli na pauzu bez jediné střely mezi tři tyče.

Až po hodině hry se Sparta konečně dostala k zakončení, když využili odraženého míče po Alcócerově akci, při které se tak dostal k Mackovi. Jeho následnou ránu pak odrazila domácí defenziva na rohový kop. Na začátku poslední dvacetiminutovky se poprvé představil výrazněji střídající Gónzalez, jenž se ještě tehdy netrefil do balonu, aby tak mohl zužitkovat Martinsovu přihrávku.

V 78. minutě už ale Gónzalez byl daleko úspěšnější. Poté, co se jiný střídající hráč Pedersen dostal přes Alcocéra a mohl tak nacentrovat, se tak míč snesl právě ke Gónzalezovi a ten se svým tvrdým zakončením tentokrát nemýlil, zvlášť když mu přitom pomohl svou nešťastnou tečí hlavou bránící Mannsverk. 0:1 pro Olympiakos.

Pražané se snažili odpovědět, co nejdříve. Rychlý protiútok, jehož konci byl střídající Kadeřábek, však skončil střelou nad. Chvíli na to se pokoušel o vyrovnání další střídající sparťan Brunes, ale ten se tehdy svého prvního gólu po mnoha zápasech v dresu Sparty opět nedočkal. Změna skóre tak už tedy nenastala a český klub zase prohrál s tím řeckým, jak už to tak bývá bohužel zvykem.

Plzeň nedokázala zareagovat na rychlou odpověď

Trenér Radoslav Kováč pro to, aby konečně jeho Plzeň najela na vítěznou vlnu, udělal hned tři změny  v obraně. A tak proti bulharskému klubu Levski Sofia tentokrát místo trojice Gabriel-Prebsl-Doski nasadil na hřiště Pališčáka, Souarého a Vavra, jenž se tak do základu dostal po delší pauze.

Úvodní minuty slibovaly, že by tyto změny mohly kýžený úspěch konečně přinést. Povedený vstup do zápasu znamenal pro Plzeň první šanci v zápase ve 13. minutě, kdy Memič z dobré pozice jen těsně přestřelil. Za chvíli se mohl ocitnout Memič v tváří v tvář před gólmanem Vucovem, ten však byl u míče už mimo šestnáctku o něco dříve než plzeňský křídelník. Ve 25. minutě pro změnu zasahoval plzeňský gólman Wiegele proti Maiconově střele. 

Když už se zdálo, že by se mohlo odejít na přestávku za bezbrankového stavu, Viktoriáni fatálně chybovali, konkrétně Pališčák při snaze dát malou domů gólmanovi. Při té příležitosti se ke špatně zahranému míči totiž dostal Reinaldo, aby následně nahrál pod sebe Balovi a právě on našel skulinku mezi nohama plzeňského brankáře a otevřel skóre, 0:1 pro Levski Sofia.

Reinaldo hrozil i po obrátce. Chvíli na to na druhé straně plzeňští poukazovali na hru rukou v soupeřově šestnáctce a dožadovali se tak u rozhodčího penalty, ovšem marně. V 62. minutě se ale nakonec i tak dočkali Západočeši vyrovnání, když nejprve Souaré nacentroval tak, aby tento míč sklepl směrem na branku Kabongo. Ten ho tak následně dotlačil za brankovou čáru, 1:1.

Jenže místo toho, aby tento moment znamenal kýžený obrat, o tři minuty později už zase bulharský celek vedl. Poté, co se Maicon objevil za plzeňskou obranu, rozhodl se přízemně zleva nacentrovat tak, aby celou akci zakončil střelou zblízka na bližší tyč Reinaldo, 1:2 pro Levski Sofia.

I když kouč Kováč reagoval prostřídáním, na další změnu skóre ve zbytek zápasu to nestačilo. Mimochoedem, Plzeň se tak stala prvním českým celkem, který doma v evropských pohárech prohrál s tím bulharským.

Konečný výsledek zápasu fotbalové ligové fáze Konferenční ligy UEFA (22.10.2026):

FK Jablonec – Brighton 0:0

Rozhodčí: Kringstad - Haukäsen, Jensen – Hagenes (video, všichni Nor.). ŽK: Nebyla, Pavlovič, Cedidla – Costinha. Diváci: 6114

Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Okeke (90.+1 Chramosta), Sedláček (90.+1 Souček) - Čanturišvili, Alioum (62. Kuol), Polidar (62. Nebyla) – Růsek (74. Hollý). Trenér: Kozel

Brighton: Verbruggen – Costinha, Svoboda, Boscagli (68. Vuškovič), Hadžám (86. Kadioglu) – Gross (68. Andrés), Yalcouyé – O'Riley (68. Ayari), Hinshelwood (68. David), Osman – Rutter. Trenér: Hürzeler

Konečné výsledky zápasů fotbalové ligové fáze Evropské ligy UEFA (22.10.2026):

Olympiakos Pireus – Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 78. González. Rozhodčí: Eskas – Engan, Rossland (všichni Nor.) – Pairetto (video, It.). ŽK: Silva, Martins – Zelený, Macek, Singhateh, Suchomel. Diváci: 31 993

Olympiakos: Ortega – Saliakas (74. Pedersen), Retsos, Pirola, Onyemaechi (74. Tiknizjan) – Freuler, Hezze (62. Puerta) – Silva, Chiquinho, Martins – Jaremčuk (62. González). Trenér: Alguacil

Sparta: Surovčík – Hoever (79. Kadeřábek), Guddal, Zelený, Suchomel – Sochůrek (46. Mannsverk), Macek (67. Vydra), Eneme – Jurásek (67. Singhateh), Alcócer – Vojta (60. Brunes). Trenér: Priske

Viktoria Plzeň – Levski Sofia 1:2 (0:1)
Branky: 62. Kabongo – 44. Everton Bala, 65. Reinaldo. Rozhodčí: Hernández - Naranjo, Sánchez – Iglesias (video, všichni Šp.). ŽK: Pirgič – Soula. Diváci: 10.143

Plzeň: Wiegele – Pališčák (74. Sojka), Dweh, Vavro, Souaré – Hrošovský (60. Pirgič), Červ – Memič, Ladra (74. Faal), Višinský (60. Lawal) – Kabongo (77. Vydra). Trenér: Kováč

Levski: Vucov – Aldair, Dimitrov, Makoun, Maicon – Grujič, Múbarík (82. Centelles) – Soula (60. Oko-Flex), Serginho, Everton Bala (74. Búras) – Reinaldo (82. Perea). Trenér: Velázquez

26. října 2026 20:16

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