Rozčílený Trump vyhrotil spor s Harvardovou univerzitou. Chce, aby mu zaplatila miliardu dolarů

Americký prezident Donald Trump vyostřil svůj dlouhodobý spor s Harvardovou univerzitou a nově po škole požaduje vyrovnání ve výši jedné miliardy dolarů. Toto ultimátum přichází po měsících napjatých vyjednávání o obnovení federálního financování, které administrativa loni zmrazila. Trump na své sociální síti Truth Social popřel zprávy médií, že by byl ochoten ze svých finančních nároků slevit, a naopak částku zdvojnásobil.
Spor se točí kolem obvinění, že univerzita dostatečně neřešila projevy antisemitismu na svém kampusu a prosazovala ideologii, kterou administrativa označuje za nepřípustnou. Prezident v pondělí večer uvedl, že s Harvardem již do budoucna nechce mít nic společného a požadovaných 1 000 000 000 dolarů považuje za adekvátní náhradu za „závažné nezákonnosti“, kterých se podle něj instituce dopustila.
Dosavadní jednání se přitom soustředila na částku kolem půl miliardy dolarů. Harvard navrhoval, že by tyto prostředky investoval do programů na rozvoj pracovní síly a odborného vzdělávání. Trump však tento koncept nyní označil za „příliš komplikovaný“ a „zcela neadekvátní“ s tím, že jde pouze o pokus univerzity vyhnout se přímé hotovostní platbě státu.
Trump navíc ve svém prohlášení přitvrdil i v právní rovině, když uvedl, že by vyšetřování univerzity mělo mít kriminální, nikoliv pouze civilní charakter. Harvard se k těmto novým požadavkům zatím oficiálně nevyjádřil, ale v minulosti jakoukoli vinu odmítal. V září loňského roku navíc škola dosáhla dílčího vítězství u federálního soudu, který označil zmrazení výzkumných grantů za nezákonné, proti čemuž se vláda odvolala.
Zatímco Harvard volí cestu soudních sporů, jiné prestižní školy z tzv. Břečťanové ligy se s administrativou již dohodly. Columbia University loni v červenci souhlasila se zaplacením 200 000 000 dolarů do státní pokladny, aby si zajistila pokračování federální podpory. Podobně Brown University přislíbila investovat 50 000 000 dolarů do místních organizací a Cornell University se zavázala k platbě 30 000 000 dolarů v průběhu tří let.
Tlak na Harvard je součástí širší strategie Bílého domu zaměřené na transformaci amerického vysokého školství. Ministerstvo školství zdůraznilo, že jeho cílem je zajistit, aby univerzity striktně dodržovaly zákony o občanských právech a aby na akademické půdě panovalo prostředí bez zastrašování.
Donald Trump , Harvardova univerzita
