Rozčílený Trump vyhrotil spor s Harvardovou univerzitou. Chce, aby mu zaplatila miliardu dolarů

3. února 2026 20:43

Harvardova univerzita
Harvardova univerzita Foto: Pixabay

Americký prezident Donald Trump vyostřil svůj dlouhodobý spor s Harvardovou univerzitou a nově po škole požaduje vyrovnání ve výši jedné miliardy dolarů. Toto ultimátum přichází po měsících napjatých vyjednávání o obnovení federálního financování, které administrativa loni zmrazila. Trump na své sociální síti Truth Social popřel zprávy médií, že by byl ochoten ze svých finančních nároků slevit, a naopak částku zdvojnásobil.

Spor se točí kolem obvinění, že univerzita dostatečně neřešila projevy antisemitismu na svém kampusu a prosazovala ideologii, kterou administrativa označuje za nepřípustnou. Prezident v pondělí večer uvedl, že s Harvardem již do budoucna nechce mít nic společného a požadovaných 1 000 000 000 dolarů považuje za adekvátní náhradu za „závažné nezákonnosti“, kterých se podle něj instituce dopustila.

Dosavadní jednání se přitom soustředila na částku kolem půl miliardy dolarů. Harvard navrhoval, že by tyto prostředky investoval do programů na rozvoj pracovní síly a odborného vzdělávání. Trump však tento koncept nyní označil za „příliš komplikovaný“ a „zcela neadekvátní“ s tím, že jde pouze o pokus univerzity vyhnout se přímé hotovostní platbě státu.

Trump navíc ve svém prohlášení přitvrdil i v právní rovině, když uvedl, že by vyšetřování univerzity mělo mít kriminální, nikoliv pouze civilní charakter. Harvard se k těmto novým požadavkům zatím oficiálně nevyjádřil, ale v minulosti jakoukoli vinu odmítal. V září loňského roku navíc škola dosáhla dílčího vítězství u federálního soudu, který označil zmrazení výzkumných grantů za nezákonné, proti čemuž se vláda odvolala.

Zatímco Harvard volí cestu soudních sporů, jiné prestižní školy z tzv. Břečťanové ligy se s administrativou již dohodly. Columbia University loni v červenci souhlasila se zaplacením 200 000 000 dolarů do státní pokladny, aby si zajistila pokračování federální podpory. Podobně Brown University přislíbila investovat 50 000 000 dolarů do místních organizací a Cornell University se zavázala k platbě 30 000 000 dolarů v průběhu tří let.

Tlak na Harvard je součástí širší strategie Bílého domu zaměřené na transformaci amerického vysokého školství. Ministerstvo školství zdůraznilo, že jeho cílem je zajistit, aby univerzity striktně dodržovaly zákony o občanských právech a aby na akademické půdě panovalo prostředí bez zastrašování.  

před 2 hodinami

Trump se bojí „prohnilých“ států, ve kterých nevyhrává. Vyzval ke znárodnění voleb

Prezident Trump

Trump se bojí „prohnilých“ států, ve kterých nevyhrává. Vyzval ke znárodnění voleb

Americký prezident Donald Trump v pondělním rozhovoru pro podcast Dana Bongina otevřeně vyzval republikány, aby přistoupili ke „znárodnění voleb“. Tento apel přichází v době, kdy se jeho administrativa snaží o bezprecedentní revizi volebních pravidel před blížícími se klíčovými volbami do Kongresu. Podle prezidenta by republikáni měli převzít přímou kontrolu nad volebními procesy nejméně v patnácti klíčových oblastech po celých Spojených státech.
Washngton D.C.

Zastíní i Lincolnův památník. Trump chce v srdci Washingtonu vybudovat monument, aby na něj lidé nezapomněli

Americký prezident Donald Trump vyvolal vlnu kontroverze svým plánem na výstavbu monumentálního Vítězného oblouku v samém srdci Washingtonu. Stavba s oficiálním názvem „Independence Arch“ má dosahovat výšky až 76 metrů, čímž by výrazně převýšila pařížský Arc de Triomphe i nedaleký Lincolnův památník. Podle kritiků jde o pokus odvést pozornost od nedávno zveřejněných spisů týkajících se finančníka Jeffreyho Epsteina a zajistit si pompézní odkaz v historii, zatímco jiní projekt vnímají jako typický Trumpův způsob řešení úzkosti skrze megalomanskou architekturu.

před 2 minutami

Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. (3.2.2026) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Chování Macinky je „extrémní případ buranství“, tepe vládu opozice před hlasováním o nedůvěře

Pětice opozičních stran se dnes pokouší o první svržení koaliční vlády Andreje Babiše, složené ze zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě. Přestože schůze k vyslovení nedůvěry začala v ostrém tempu a poslanci si odhlasovali jednání dlouho do noci, očekává se, že kabinet díky své stabilní většině 108 hlasů útok ustojí.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

NASA zahajuje program Artemis

Vesmírná stanice u Měsíce spojila svět. Teď dostává program Artemis zásadní trhliny

Projekt vesmírné stanice Lunar Gateway, která má obíhat kolem Měsíce, čelí v současné době vážným pochybnostem ohledně své budoucnosti. Tato stanice je klíčovou součástí programu Artemis vedeného agenturou NASA, jehož cílem je návrat lidí na měsíční povrch, vytvoření udržitelné základny a příprava na budoucí cestu k Marsu. Navzdory ambiciózním plánům se však projekt potýká s odklady, rostoucími náklady a hrozbou škrtů v americkém rozpočtu.

před 4 hodinami

Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. (3.2.2026) Prohlédněte si galerii

Koalice nepustí opozici ke slovu, Macinkovým SMSkám se ale záměrně vyhýbá. Sněmovna může jednat i v noci

Jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu Andreje Babiše se ve Sněmovně proměnilo v maraton vládních projevů. Ačkoliv pětice opozičních stran schůzi iniciovala s cílem svrhnout vládu, v prvních hodinách se k mikrofonu prakticky nedostaly. Jediným zástupcem opozice, který mohl představit důvody pro svolání schůze, byl předseda ODS Martin Kupka. Od té chvíle však řečniště ovládli držitelé přednostních práv z řad vládní koalice.

Aktualizováno před 5 hodinami

Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. (3.2.2026) Prohlédněte si galerii

Zbytečná schůze, vykládáte pohádky o hodnotách pro televizní kamery, pustil se Babiš do opozice

Pouhých devatenáct dní poté, co kabinet Andreje Babiše získal důvěru, vyvolala opozice mimořádnou schůzi k jeho odvolání. Hlavním impulsem k pokusu o svržení vlády složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů je setrvání ministra zahraničí Petra Macinky ve funkci. Podle opozičních lídrů je nepřípustné, aby v čele diplomacie stál člověk, kterého prezident Petr Pavel obvinil z vydírání.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Demonstrace v Íránu

Írán zatknul během demonstrací 50 tisíc lidí. Desítky z nich pochází ze zahraničí

Teherán se k nadcházejícím rozhovorům se Spojenými státy v Istanbulu staví „bez optimismu i pesimismu“. Íránský diplomatický zdroj v úterý pro agenturu Reuters uvedl, že země je připravena k dialogu, ale kategoricky odmítá vyjednávat o svých obranných schopnostech. Teherán považuje svůj balistický program za nezbytnou součást národní bezpečnosti a nehodlá jej zahrnout do agendy jednání.

před 6 hodinami

Sarah, vévodkyně z Yorku, rozená Sarah Margaret Fergusonová

Končí jedna z nejprestižnějších nadací. Její zakladatelka označila Epsteina za bratra

Charitativní organizace Sarah Fergusonové s názvem Sarah’s Trust oznámila, že v nejbližší době ukončí svou činnost. Rozhodnutí přichází jen několik dní poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Jeffreyho Epsteina. Podle mluvčího nadace byl tento krok předmětem diskusí již několik měsíců, přesto načasování budí značnou pozornost médií i veřejnosti.

před 7 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj po mohutném ruském útoku chystá změny v jednání o míru

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že po posledním masivním útoku Ruska, který zahrnoval rekordní počet balistických raket, dojde k „úpravě práce“ ukrajinského vyjednávacího týmu. Podle hlavy státu tento úder jasně ukázal, že Moskva nebere diplomacii vážně a nadále sází na ničení Ukrajiny. Útok byl cíleně veden na energetickou infrastrukturu v době, kdy teploty v zemi klesly k -20 stupňům Celsia.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

umělá inteligence (AI)

Miliony lidí si k AI vytváří citové vazby. Je to zásadní problém, varují vědci politiky

Miliony lidí si vytvářejí silné citové vazby k chatbotům s umělou inteligencí, což je podle předních vědců problém, který musí politici začít brát vážně. Varování před rozmachem AI botů navržených k navazování vztahů s uživateli přineslo úterní hodnocení rizik umělé inteligence. Podle zprávy, na které se podílely desítky expertů, popularita AI společníků prudce roste a některé aplikace již využívají desítky milionů lidí.

před 11 hodinami

Poslanecká sněmovna

„Vláda nemá být pouťovým autodromem pro Motoristy.“ Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě

Sněmovna dnes zahájila mimořádné jednání o vyslovení nedůvěry koaličnímu kabinetu hnutí ANO, SPD a Motoristů pod vedením Andreje Babiše. Opozice tvořená pěti stranami vyvolala tuto schůzi necelé tři týdny poté, co vláda získala důvěru, a to v reakci na vyostřený konflikt mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem. Rozbuškou se stalo odmítnutí hlavy státu jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a následné chování šéfa diplomacie Petra Macinky.

před 12 hodinami

Bill Clinton na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (12.3.2024)

Bill a Hillary Clintonovi budou vypovídat v Epsteinově kauze

Bill a Hillary Clintonovi v pondělí souhlasili s tím, že budou vypovídat v rámci vyšetřování Sněmovny reprezentantů týkajícího se usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. K tomuto kroku přistoupili jen několik dní předtím, než měla sněmovna hlasovat o jejich obvinění z pohrdání Kongresem. Rozhodnutí následovalo po napjatých sporech s republikánem Jamesem Comerem, předsedou dozorčího výboru, který trval na tom, aby oba manželé podali místopřísežnou výpověď před výborem, a naplnili tak požadavky předvolání.

před 13 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Klid zbraní skončil. Rusko podniklo nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu

Rusko v úterý podniklo dosud nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu. Podle tamních úřadů údery přerušily dodávky tepla pro desítky tisíc lidí a ukončily krátké období klidu, které na osobní žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa schválil Vladimir Putin. Ruský prezident původně souhlasil s pozastavením útoků na velká města a energetiku do neděle, a to po trilaterálních rozhovorech v Abú Dhabí.

před 14 hodinami

včera

Trumpa naštval moderátor cen Grammy. Na Noaha chce poslat právníky

V USA se předávaly hudební ceny Grammy a ke slavnostnímu ceremoniálu se vyjádřil i americký prezident Donald Trump. Moderátorovi Trevoru Noahovi dokonce za některé výroky ohledně údajných Trumpových kontaktů s finančníkem Jeffreym Epsteinem pohrozil žalobou.

