Chorý po čtvrté červené v dresu Slavie v Edenu končí. Zná tresty na všech frontách

Po nechvalně proslulém jarním fotbalovém derby pražských „S“ dostal Tomáš Chorý od vedení pražské Slavie a majitele Pavla Tykače šanci svůj exces, tedy faul loktem, napravit a nadále nastupovat v kádru A-týmu pražské Slavie. Navzdory tomu, že předseda představenstva Jaroslav Tvrdík mluvil bezprostředně po květnovém derby o tom, že Chorý společně s Davidem Douděrou si mohou začít hledat nová angažmá.
Dá se říct, že tímto krokem si slávistické vedení na sebe ušilo bič a bylo tak jen otázkou času, kdy se toto rozhodnutí Pavla Tykače otočí proti klubu. Ten moment nastal v rámci 11. ligového kola sezóny 2026/27. Během něho totiž dostal útočník Chorý svoji další, v dresu Slavie v pořadí již čtvrtou, červenou kartu poté, co v duelu s Hradcem Králové (0:0) ukázal prostředníček rozhodčímu Janu Všetečkovi. Z vyjádření trenéra Jindřicha Trpišovského i jeho spoluhráčů bylo znát rozčarování, ze strany klubu, disciplinární komise i české fotbalové reprezentace pak přišly tresty.
V sobotu 17.10.2026 v ligovém duelu Slavie s Hradcem Králové běžela zrovna 55. minuta, kdy při přerušené hře zničehonic vytáhl sudí Všetečka směrem k Tomáši Chorému. Z následných opakovaných záběrů pak bylo vidět, jak si během střídání Chorý při utírání potu z čela směrem k sudímu ukázal prostředníček, čehož si sudí okamžitě všiml. Ten pak do zápisu o utkání o inkriminovaném momentu napsal: „Červená karta během zápasu. Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Posunek k ponížení nebo zesměšnění rozhodčího v přerušené hře – zdvižený prostředníček směrem k rozhodčímu.“
Po zápase bylo na slávistickém trenérovi Trpišovském znát, jak v něm bublají emoce. „S Tomášem jsem ještě o jeho vyloučení nemluvil. Po zápase jsem ho neviděl a abych pravdu řekl, vidět ho ani nechci. Tohle není zkrat, ale naprosto stupidní věc. Jsem z toho rozčarovaný, zdrcený a mohl bych použít spoustu dalších výrazů,“ nechal se slyšet stratég sešívaných.
I on samozřejmě poté, co Chorý dostal od klubu druhou šanci, věřil, že už žádného takového momentu nebude z jeho strany svědkem. „Samozřejmě jsme se za něj všichni postavili a věřili, že tohle už neudělá. Čekal jsem, že při jeho stylu hry ještě někdy červenou kartu dostane možná v zápalu boje za nějaký souboj. Ale tohle vůbec ne. Řekneme si to uvnitř, nerozumím tomu. Jednoznačně překročil hranici, do Istanbulu s námi nepoletí. Neumím si představit, že s námi teď bude,“ pokračoval ještě krátce po zápase Trpišovský.
Na tiskovce po zápase se k situaci kolem Chorého nechtěl vyjadřovat ani jeho spoluhráč a kapitán Slavie Tomáš Holeš. „Dnes to asi necháme být a budeme to řešit až v dalších dnech. Pokud je to tak, jak popsal rozhodčí, už je to poněkolikáté. Před sezonou jsme měli několik sezení a rad nás zkušených, že už se to nesmí stát. Mohlo nás to v minulosti stát třeba i titul. Jestli to byl opravdu takový zkrat, to už je špatné a neomluvitelné,“ řekl tehdy konkrétně.
Slavia už během podzimu Chorého nenasadí. Útočník může podle agenta zamířit i do Arábie
Prvním trestem pro Tomáše Chorého bylo to, že na následující duel Ligy mistrů do Istanbulu s tamním Fenerbahce neodletěl, další flastry následovaly. Ještě před tímto evropským zápasem se Trpišovský nechal slyšet, že za Slavii už do zimní pauzy Chorý nenastoupí.
Ještě před tímto posledním Chorého incidentem se spekulovalo o tom, že by se mohl Chorý během nadcházející zimy vrátit zpátky do Plzně, kde opět o něj vzrostl zájem. Jak ale prozradil zástupce Tomáše Chorého David Nehoda, nemusí jeho další stopy vést směrem na západ Čech. Před tím, než rozhodl slávistický klub o vyřazení Chorého z kádru A-týmu, řekl následující: „Bude samozřejmě důležité, jaký názor k tomu zaujme Slavia. Od toho se odpíchneme. Nějaké nabídky v létě byly. Tomáš chtěl setrvat v Čechách. Dneska to asi přehodnotíme a budeme hledat nějaké zahraniční angažmá.“
Prozradil právě také, že Plzeň nemusí být nutně jedinou destinací, kam by mohl Chorý zamířit. „Řecko, Polsko, Kypr. Je nějaký náznak nabídky ze Saúdské Arábie a z Dubaje. Uvidíme. Musíme si taky sednout i se Slavií a říct si, jaké jsou možnosti,“ řekl Nehoda.
Syn bývalého fotbalisty a předsedy představenstva společnosti Zdeňka Nehody pak také uvedl, že s Chorým o nastalé situaci už promluvil. „Nějakým způsobem jsme spolu diskutovali, ale to zůstane mezi námi. Myslím, že pořád má platnou smlouvu. A Tomáš ji bude dodržovat. Jeho budoucnost jsme řešili už v létě. Teď se možná malinko něco změnilo, takže uvidíme, co se stane v zimním přestupním období,“ zakončil David Nehoda.
Slavia umožní Chorému přestup. Fotbalista se omluvil a dostal trest od disciplinárky
Pražané se nakonec rozhodli Chorého vyřadit ze svého A-týmu a umožnit mu tak přestup do jiného angažmá. Samotný hráč se pak už klubu za své jednání omluvil. „Rozhodnutí sportovního ředitele Přemysla Kováře plně respektuji a nebudu proti němu podávat odvolání. Uvědomuji si závažnost celé situace a jsem připraven nést plnou odpovědnost za své jednání. S ohledem na stanovisko vedení klubu, podle kterého mi bude umožněno odejít v zimním přestupovém období, se domnívám, že nejlepším řešením pro obě strany by bylo okamžité ukončení spolupráce na základě vzájemné dohody,“ oznámil Chorý ve svém prohlášení a pokračoval: „Domnívám se, že nejlepším řešením pro obě strany by bylo okamžité ukončení spolupráce na základě vzájemné dohody. I přes problémy, které jsem svým jednáním klubu způsobil, věřím, že budeme schopni najít korektní a důstojné řešení, které bude respektovat zájmy klubu i mé další profesní směřování. Omlouvám se všem, které jsem zklamal, a děkuji všem fanouškům, spoluhráčům i lidem v klubu za podporu, které se mi během mého působení dostávalo.“
Připomeňme, že měl Chorý dohodnutou spolupráci se Slavií až do konce sezóny. Střelec celkem 85 branek v české lize, který sešívaným pomohl hned ke dvěma ligovým titulům, Součástí trestu Slavie pro Chorého je i to, že částka za hráčův měsíční plat poputuje do nadačního fondu Slavie.
Chorý také mezitím vyfasoval trest od disciplinární komise Fotbalové asociace ČR (FAČR). Ta poukázala na to, že se jedná již o čtvrté trestání za červeno kartu pro jednoho hráče za posledních 14 měsíců. Nejprve loni v srpnu byl trestán za červenou kartu za jeho úder do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči, letos v dubnu plivl na ležícího plzeňského hráče Sampsona Dweha a v květnu pak tedy během derby se Sparto udeřil loktem Asgera Sörensena. „Čtyři přímé červené karty během pouhých čtrnácti měsíců, navíc ani v jednom případě za běžný herní faul, představují naprosto mimořádnou bilanci, která se vymyká všem obvyklým standardům. Ve své dosavadní praxi jsme se s obdobným případem nesetkali,“ uvedl k případu předseda komise Jiří Matzner.
Prozradil, proč sáhl k nejvyššímu možnému trestu, který se za „pohoršující, urážlivé nebo ponižující vůči delegovaným osobám“, jak se o tom píše v disciplinárním řádu. „S ohledem na povahu samotného jednání a výraznou recidivu jsme přistoupili k maximální možné výměře tohoto trestu,“ sdělil Matzner.
Toho překvapilo, že Chorý udělal další exces i přesto, že se z těch předchozích nepoučil. „Musel si být přitom dobře vědom, že jakékoliv další podobné provinění bude s ohledem na opakované porušování pravidel posuzováno mimořádně přísně. Přesto se znovu dopustil jednání, pro které lze jen stěží hledat pochopení,“ řekl dále Matzner.
„Vulgární urážka rozhodčího, navíc způsobem, jakým byla provedena, je naprosto nepřijatelná a neslučitelná se standardy chování profesionálních fotbalistů,“ pokračoval Matzner pak v popisu posledního Chorého excesu. Připomněl také, že Chorý je nejen výraznou tváří české ligy, ale také reprezentantem. „S takovým postavením se pojí nejen sportovní kvality, ale také odpovědnost vůči fanouškům a především mladým fotbalistům, pro které jsou tito hráči vzorem a inspirací. Jeho opakované excesy na hřišti jsou však pravým opakem toho, jak by takový příklad měl vypadat,“ zakončil předseda disciplinární komise.
Chorý nebude součástí nadcházející nominace na Ligu národů
Reakce na poslední Chorého exces přišla také ze strany české fotbalové reprezentace, přesněji řečeno ze strany jejího manažera Pavla Nedvěda. Ten se nechal v rozhovoru pro iDnes.cz slyšet, že Chorý nebude pozván do nadcházející listopadové nominace na Ligu národů a útočníkovi zároveň vzkázal, aby se mezitím uklidnil. „V tuhle chvíli není otázka, jestli Tomáš bude v národním týmu, protože určitě nebude. To je jisté,“ řekl konkrétně.
Připomeňme, že reprezentaci v rámci Ligy národů čekají v listopadu ještě dva zápasy a to doma se Španělskem a venku s Chorvatskem.
„S Tomášem jsem hovořil nesčetněkrát a nejenom já po všech jeho průšvizích. Se Zdeňkem Grygerou (prvním místopředsedou asociace) jsme to projednávali, bránili jsme ho, protože si myslíme, že kolikrát do toho spadne moc v emocích. Ale teď už je to těžké,“ pokračoval dále Nedvěd.
Stojí za připomenutí, že Chorý dostal svoji vůbec první červenou kartu v kariéře v dresu národního týmu a to na Euru 2024 v celkově nevydařeném zápase proti Turecku. „Bude se muset uklidnit a najít si svou cestu. Nevím, jestli ta cesta bude v Čechách nebo někde jinde, ale nebude to mít určitě jednoduché. Musí se opravdu uklidnit a zapřemýšlet, kam dál, protože to není starý hráč a může někomu přinést dobré výsledky,“ dodal Nedvěd.
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Zdroj: Libor Novák