Česká pošta představila plán transformace. Odhalila, co bude s pobočkami

Česká pošta s novým vedením představuje kroky, které mají stabilizovat její hospodaření a přiblížit služby každodenním potřebám lidí. Transformace se zaměří na spolehlivější doručování, dostupnější pobočky a širší nabídku služeb. Při jedné návštěvě mají zákazníci vyřídit více záležitostí, od zásilek přes finanční služby až po pomoc při komunikaci se státem.
Pošta zachová celostátní pobočkovou síť, rozšíří její nabídku a u vybraných provozoven prověří možnosti vhodnějšího umístění. Nové zdroje příjmů spolu s digitalizací provozu a lepším využitím společných kapacit s Balíkovnou mají vytvořit základ dlouhodobě udržitelného fungování podniku.
Transformace propojuje stabilizaci současného provozu s rozvojem nových služeb pro občany, firmy a stát. Součástí stabilizace je zjednodušení pracovních postupů, automatizace a digitalizace vnitřního provozu. Moderní technologie mají zaměstnancům usnadnit práci a zákazníkům přinést spolehlivější a jednodušší služby.
"Pošta potřebuje změnit především to, co lidem, firmám a státu nabízí a jak funguje uvnitř. Samotné snižování počtu zaměstnanců ani prodej budov její dlouhodobé problémy nevyřeší. Naším cílem je stabilní podnik, který využije svou síť a důvěru zákazníků k poskytování služeb, o něž je skutečně zájem," řekl Richard Hodul, generální ředitel České pošty.
Pošta je účetně ve ztrátě od roku 2018, bez prodejů majetku by ztráta v letech 2020 až 2025 činila v průměru zhruba dvě miliardy korun ročně. Bez zásadní změny by se podle výhledu podniku ve střednědobém horizontu prohloubila až na pět miliard ročně. Transformace proto musí zlepšit hospodářský výsledek o pět až šest miliard korun, zhruba čtyři miliardy má přinést stabilizace současného provozu, zbytek nové služby.
Rok 2027 bude ještě ztrátový, od roku 2028 se má pošta vracet do černých čísel. Postupná proměna má umožnit, aby pošta dlouhodobě financovala své fungování z udržitelných příjmů a dál poskytovala dostupné služby v celé republice.
Česká pošta zachová síť téměř 3 000 poboček včetně Pošt Partner. Jejich proměna se zaměří na přehlednější uspořádání, prostor pro obsluhu a poradenství i bezbariérový přístup. Nový koncept počítá na některých poštách také se samoobslužnou zónou s nepřetržitým přístupem pro vybrané úkony. Nabídka doplňkového sortimentu má odpovídat konkrétní lokalitě. Zejména v menších obcích může pošta nabídnout i zboží, za kterým by lidé jinak museli cestovat jinam.
"Budoucnost poboček vidíme ve službách, které lidem usnadní každodenní život a přiblíží jim i služby státu. Chceme, aby se lidé na pobočce snadno zorientovali a na jednom místě vyřídili více věcí. V menší obci může být potřeba jiná nabídka než v obchodním centru ve větším městě. Tomu přizpůsobujeme podobu poboček, služby i jejich sortiment," vysvětlil Štěpán Svoboda, ředitel divize pobočkové sítě.
Pošta má ve státě nezastupitelnou roli prostředníka mezi úřady a občany, transformace ji má naplnit novým obsahem. Vedle tradičních služeb chce pošta postupně rozšiřovat asistenci při komunikaci s veřejnou správou. Zákazník by na pobočce získal pomoc s formulářem, přílohami nebo správným odesláním podání. Tento směr navazuje na zkušenosti se službami Czech POINT a propojuje digitální prostředí s osobní pomocí pro ty, kteří ji potřebují.
Konkrétní rozsah nových agend bude záviset na dohodách s příslušnými institucemi a na podmínkách jejich poskytování. O žádostech budou nadále rozhodovat jednotlivé úřady. Úlohou pošty bude usnadnit občanům přístup ke službám a orientaci při vyřizování jejich záležitostí.
V komerční oblasti chce podnik rozvíjet nabídku navazující na dosavadní poštovní, finanční a další služby pro domácnosti i firmy. Dalším směrem je podpora státu v oblastech odolnosti a digitalizace. Jednotlivé projekty představí podle jejich připravenosti.
Balíkovna zůstává součástí České pošty. Vedení chce propojit plánování balíkového a poštovního provozu a společné kapacity využít ke zvýšení spolehlivosti doručování i efektivity provozu.
"Prodej Balíkovny by sám o sobě Českou poštu nestabilizoval. Její provoz stojí na společné infrastruktuře a smysl vidíme v tom, abychom toto propojení lépe využili. Efektivnější fungování nám má umožnit nabízet služby za ceny, které odpovídají skutečným nákladům a zároveň obstojí v konkurenci. Potřebujeme vytvořit ekonomicky zdravý provoz, na kterém můžeme stavět další rozvoj," dodal Hodul.
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Zdroj: Libor Novák