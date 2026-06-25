Policie hledá lupiče z pošty na Semilsku. Peníze si odvezl na motorce

Policie od úterního dopoledne vyšetřuje případ loupeže v Košťálově na Semilsku. Neznámý pachatel v obci přepadl místní poštovní pobočku a odnesl si blíže nespecifikovanou sumu peněz v hotovosti. Po muži se pátrá.
Policie přijala oznámení o loupežném přepadení pobočky České pošty v Košťálově na Semilsku krátce po 11. hodině. "Na místo okamžitě vyjely všechny dostupné policejní hlídky, jelikož dle prvotních informací měl mít u sebe neznámý pachatel i střelnou zbraň," popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Neznámý pachatel měl na pobočku přijít s dosud přesně nezjištěnou střelnou zbraní a od obsluhy požadovat vydání peněz. Těch se dočkal, žena muži vydala hotovost. Přesná částka není v tuto chvíli známá. Lupič následně pobočku opustil a odjel na neustanoveném motocyklu tmavé barvy.
"Podle dosud zjištěných informací měl být neznámý pachatel přibližně ve věku čtyřiceti let, oblečen v tmavém oblečení a na hlavě měl integrální tmavou motocyklovou přilbu," sdělila mluvčí.
Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření z loupeže, za kterou hrozí neznámému pachateli až desetiletý trest odnětí svobody.
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Zdroj: Libor Novák