Ve Španělsku havarovala F-18. Zachytila to kamera

K havárii došlo při nácviku vystoupení stíhačky F-18 na letecké výstavě, uvedla španělská tisková agentura EFE.

Video sdílené na sociálních sítích ukazuje, jak letadlo strmě stoupá k obloze, když se náhle zdá, že se zastavilo a pak se řítí k zemi, kde dopadlo a vybuchlo. Vše sledovali šokovaní diváci.

Španělské ministerstvo obrany potvrdilo, že letoun F-18 dopadl uvnitř základny španělských vzdušných a kosmických sil, která se nachází asi 10 mil za městem Zaragoza.

Podle The Guardia Civil, která hovořila s agenturou The Associated Press, jedna z jejich hlídek byla první, kdo se dostal k pilotovi. Ten přistál těsně za oplocením základny.

Pilot utrpěl zranění nohou v důsledku nízkého seskoku padákem. Byl transportován vrtulníkem do místní nemocnice.

Letectvo později oznámilo, že pilot se "úspěšně zotavuje" a zůstane v nemocnici pod pozorováním "několik dní".

Nebyla hlášena žádná další zranění.