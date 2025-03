Počasí přinese příští týden výrazné ochlazení. Teploty spadnou až o 15 stupňů

S rostoucím napětím mezi Čínou a Tchaj-wanem Japonsko podniká kroky k ochraně svých ostrovů v prefektuře Okinawa. Tokio poprvé představilo plán na evakuaci více než 100 000 obyvatel a 10 000 turistů z ostrovů v oblasti Sakishima, pokud by v regionu vypukl ozbrojený konflikt. Uvedl to server The Guardian.