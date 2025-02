Otázka nasazení vojáků na Ukrajině tříští Evropu. Proti jsou další státy

Ministr zahraničních věcí Španělska José Manuel Albares na tiskové konferenci zdůraznil, že v současnosti není možné mluvit o rozmístění vojenských sil v zemi, kde stále probíhá konflikt. "Je příliš brzy na to hovořit o vyslání vojsk na Ukrajinu. Momentálně tam není mír, a diplomacie by se měla soustředit na jeho dosažení co nejdříve," prohlásil po setkání se svým brazilským protějškem Maurem Vieirou.

Podle Albaresových slov bude nutné, až válka skončí, zvážit podmínky mírového uspořádání a role případných mezinárodních sil. "Když budeme mít mír, teprve pak bude potřeba zjistit, jaké podmínky si vyžádá. Pokud se hovoří o nasazení ozbrojených sil, musí být jasné, jaká bude jejich mise, kdo ji může vést, pod jakou vlajkou a s jakým mandátem," dodal španělský ministr.

Premiér Spojeného království Keir Starmer v neděli uvedl, že jeho země je připravena vyslat vojáky na Ukrajinu, pokud si to situace vyžádá. Podle jeho slov by se Británie mohla podílet na zajištění bezpečnostních záruk pro Ukrajinu a zároveň vyzval evropské státy, aby se více zapojily do NATO a posílily svou vojenskou připravenost.

Německý kancléř Olaf Scholz však v podobném duchu jako Albares zdůraznil, že je příliš brzy na diskuse o přímém nasazení vojáků. Podle Berlína by bylo nutné nejprve sledovat, zda a jakým způsobem se podaří nastolit mír na Ukrajině.

Různé přístupy evropských zemí ukazují, že otázka vojenské přítomnosti v případném poválečném uspořádání Ukrajiny je stále otevřená. Zatímco některé státy, jako je Velká Británie, naznačují možnost vyslání jednotek jako součásti bezpečnostních opatření, jiné, včetně Španělska a Německa, zdůrazňují diplomatická řešení a vyzývají k opatrnosti.

Celá situace je ještě komplikovanější v kontextu probíhajících jednání mezi Spojenými státy a Ruskem, která se konají bez přímé účasti Ukrajiny a Evropské unie. Kyjev už dříve uvedl, že jakoukoli dohodu uzavřenou bez jeho účasti nebude akceptovat.

Mezitím se očekává, že lídři evropských zemí budou pokračovat v debatách o dalším postupu na mimořádném summitu v Paříži. Francouzský prezident Emmanuel Macron již vyzval k jednotě evropských států a upozornil, že je třeba reagovat na novou geopolitickou realitu s ohledem na měnící se postoje americké administrativy pod vedením Donalda Trumpa.