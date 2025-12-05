Nedorozumění vedlo k policejnímu zásahu ve škole v Praze

Jan Hrabě

5. prosince 2025 19:16

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Policie ve čtvrtek dopoledne vyjížděla kvůli možné hrozbě do jedné z pražských škol. Nakonec se ale ukázalo, že žákům ani učitelům nehrozilo nebezpečí. Podle zjištění policistů došlo k nedorozumění. 

Pražská policie po půl desáté na síti X informovala, že prověřovala oznámení o možné výhružce jednoho ze žáků školy v ulici Malá Štupartská v samém centru hlavního měla. "Na místě proběhlo bezpečnostní opatření a žák byl mezitím vypátrán a zajištěn," uvedli strážci zákona.

Vyšetřování ukázalo, že žádná hrozba ze strany žáka nehrozila. "Dle zjištěných informací došlo ke komunikačnímu nedorozumění a nikomu nehrozí žádné nebezpečí," dodali policisté.

V prosinci uplynou již dva roky od nejhoršího násilného činu na půdě školy v historii České republiky. Útok v budově FF UK na náměstí Jana Palacha se odehrál ve čtvrtek 21. prosince 2023. Nepřežilo jej 14 lidí, mezi oběťmi byli studenti i vyučující. Pachatel už předtím zavraždil svého otce v domě v Hostouni na Kladensku. Následně se ukázalo, že je zodpovědný také za dvojnásobnou vraždu muže a dítěte v Klánovickém lese, která se stala o necelý týden dříve. 

Zdroj: Libor Novák

