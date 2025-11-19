Česko má za sebou poslední prodloužený víkend letošního roku, který si nepochybně užili i školou povinné děti. Ještě jedno delší volno je ale v kalendářním roce 2026 čeká. Přijde v jeho samém závěru.
Máme za sebou tři dny volna, kdy na víkend navázal pondělní státní svátek, tedy Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, který každoročně připadá na 17. listopad. Česko si během něj připomíná události z let 1939 a 1989, kdy se studenti postavili nacistické, respektive komunistické totalitě.
Volno tak včera měli pracující i školou povinné děti. Někteří školáci už jistě vyhlížejí další delší volno, které přijde ještě na konci letošního roku a protáhne se do úvodních dnů příštího kalendářního roku.
"Vánoční prázdniny začínají v pondělí 22. prosince 2025 a končí v pátek 2. ledna 2026. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2026," uvádí ministerstvo školství na webových stránkách. Školáky tak o Vánocích čeká rovných čtrnáct dní volna.
Některým šťastlivcům pak navážou na pololetní prázdniny, které připadají na pátek 30. ledna, rovnou jarní prázdniny. Jako každý rok jsou naplánovány v jednotlivých týdenních turnusech podle okresů či pražských obvodů od 2. února do 15. března.
Poslední prázdniny v průběhu školního roku nastanou během Velikonoc. Ke svátečním dnům, tedy Velkému pátku a Velikonočnímu pondělí, mají žáci navíc volno i ve čtvrtek 2. dubna. Příští letní prázdniny pak potrvají od 1. července do 31. srpna 2026.
Související
Školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost
Další prázdniny začnou školákům ještě letos. Volno bude i v listopadu
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval
před 33 minutami
Devět mrtvých na Ukrajině. Zelenskyj apeluje na spojence Kyjeva
před 1 hodinou
Děti mohou po třech dnech volna vyhlížet vánoční prázdniny. Budou dlouhé
před 2 hodinami
Počasí: O víkendu noční teploty klesnou až na minus osm
včera
Tusk: Za sabotážemi na železnici stojí Ukrajinci placení ruskou rozvědkou. Kreml to popírá
včera
Navalného kult přežívá: O co jde opozici? Chce, aby Rusko bylo konečně normální
včera
Babiš nebude řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem. Hrad chce seznam ministrů
včera
První návrh výsledku COP30 nečekaně oživuje myšlenku konce fosilních paliv
včera
Trumpovi dochází dech. Republikánská strana se začíná smiřovat s budoucností bez něj
včera
Stubb vzkazuje Trumpovi: Nastal čas použít na Putina klacek
včera
Ukrajinské plány na leteckou flotilu čelí velkým komplikacím
včera
Internet napříč světem kolabuje. Cloudflare hlásí obří výpadek, nefujgují miliony stránek
včera
Zóna smrti na Ukrajině: Jak drony ukončily zákopovou válku a vymazaly frontovou linii?
včera
Dánská drakonická migrační politika na hranicích nekončí. Frederiksenová ji chce v celé Evropě
včera
Polsko: Sabotáže na železnici jsou teroristickými útoky ruských tajných služeb
včera
Ukrajina a Francie uzavřely „historickou dohodu“ o dodávce stíhaček Rafale a systémů PVO
včera
Ani se vstupenkami vás do USA pustit nemusíme, vzkazují úřady fanouškům před MS
včera
Šéf Google varuje: Kdo chce uspět, musí umět pracovat s AI. Nároky budou ohromné
včera
RB OSN posvětila Trumpův plán pro Gazu. Gratuluji celému světu, reagoval šéf Bílého domu
včera
Výhled počasí do poloviny prosince. Vývoj bude kopírovat očekávání
Meteorologové vidí v nejnovějším dlouhodobém výhledu až do poloviny prosince. Vývoj počasí v Česku by se neměl vymykat očekáváním. Předpokládá se další pokles teplot, takže sněžit by mohlo i v nižších polohách.
Zdroj: Jan Hrabě