Trump navrhl vyloučení Španělska z NATO

Libor Novák

10. října 2025 18:36

Prezident Trump
Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump během čtvrtečního setkání v Bílém domě s finským protějškem Alexanderem Stubbem navrhl, že by Španělsko mělo být „vyhozeno“ z NATO. Setkání, které mělo primárně sloužit jako předehra k prodeji amerických ledoborců Finsku, se rychle stočilo k diskusi o obranné alianci. Trump se tak snažil oživit svůj měsíce trvající spor s iberskou zemí ohledně výdajů na obranu.

Trump se dostal do sporu se španělským premiérem Pedrem Sánchezem na konci června před summitem NATO v Haagu. Jen pár dní před zasedáním oznámil Sánchez, že Španělsko nebude dodržovat Trumpův požadavek na zvýšení výdajů na obranu na 5 % HDP, což je výrazný nárůst oproti předchozímu cíli 2 %.

Americký prezident toto odmítnutí ostře kritizoval. „Jak víte, požadoval jsem, aby platili pět procent, ne dvě procenta. A většina lidí si myslela, že se to nestane, a stalo se to prakticky jednomyslně. Měli jsme jednoho opozdilce. Bylo to Španělsko. Španělsko,“ prohlásil Trump. Vyzval také novináře, aby se opozdilce zeptali na důvody, proč se tak chová, když se mu daří dobře.

Trump se ostře obořil na Španělsko během jinak přátelského jednání v Oválné pracovně. Sugeroval, že země nemá žádnou omluvu pro to, aby se nepodílela na obraně adekvátní měrou. „Možná byste je měli z NATO upřímně vyhodit,“ dodal. Dříve již uvedl, že Washington již nehodlá nadále dovolit Evropě, aby „parazitovala“ na jeho vojenské síle, a zdůraznil, že každá země NATO musí „táhnout za jeden provaz“.

Během setkání Stubb a Trump formálně schválili dohodu, podle níž Finsko zakoupí 11 středně velkých ledoborců od USA za přibližně 6,1 miliardy dolarů. Finsko tak usiluje o posílení své obrany kvůli přetrvávající hrozbě ruské agrese, která se vystupňovala invazí na Ukrajinu. Finsko má s Ruskem nejdelší pozemní hranici ze všech zemí EU.

Prezidenti se také bavili a vtipkovali o Trumpových šancích na získání Nobelovy ceny míru. Trump zmínil, že má na kontě již „sedm, teď už osm dohod“, které vyřešily vleklé války a konflikty. Trval na tom, že to nedělá kvůli ceně, ale protože zachránil mnoho životů.

Finský prezident Stubb se na dotaz novinářů vyjádřil, že by Trump teoreticky mohl cenu získat. Podle něj k tomu stačí vyřešit dva klíčové problémy: situaci na Blízkém východě a konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Jakmile budou tyto body vyřešeny, Stubb nevidí žádné překážky k získání prestižního ocenění. Trump se tak snaží stát prvním republikánským prezidentem od dob Theodora Roosevelta, který cenu získá. 

