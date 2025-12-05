Občanské demokraty čeká kritické období. Kuba mohl svůj odchod dohodnout s Babišem, tvrdí analytik

Jihočeský hejtman Martin Kuba domluvil odchod z ODS s pravděpodobně budoucím premiérem Andrejem Babišem (ANO). Promluvil o tom v pořadu Osobnost Plus politický analytik Bohumil Pečinka. Z čela ODS brzy odejde dosavadní předseda vlády Petr Fiala, a právě Kuba byl jedním z favoritů na jeho nástupce. Jeho krok jen potvrzuje, že občanští demokraté před sebou mají velmi náročné období.
Podle Pečinky Kuba „odchází do nového politického tábora“. „Kuba přechází z pomyslného tábora pětikoaličního Česka do tábora Andreje Babiše,“ řekl v pořadu Osobnost Plus. Zdůraznil, že jde o pokus o vytvoření nové koaliční strany, která půjde do vlády s Andrejem Babišem. „Je to absolutně zřejmé. Sleduji politiku strašně dlouho a znám dlouhodobě vazby Martina Kuby a vím, že tohle domlouval s Andrejem Babišem,“ poznamenal politický analytik.
„Je to sázka na strategii, kterou Motoristé nedávno před volbami zhmotnili v tom hesle: Ukončíme Fialu, pohlídáme Babiše. Martin Kuba přijal vedoucí úlohu Andreje Babiše v politickém systému, smířil se s ní a bude alternativou po odcházejícím Okamurovi. Čili: Ukončíme Okamuru a Macinku, pohlídáme Babiše,“ shrnul Pečinka podle serveru iRozhlas.cz.
Odchod jihočeského hejtmana z ODS po dvaadvaceti letech působí jako překvapení. O svém kroku Kuba informoval veřejnost prostřednictvím sociálních sítí. Vysvětlil, že se jeho pohled na politiku zásadně odlišuje od toho, který zastává současné vedení strany. Ve zveřejněném videu uvedl, že se rozhodl jít cestou, kterou mu mnozí jeho podporovatelé naznačovali, tedy založit nové hnutí.
Svou neochotu kandidovat na předsedu ODS, navzdory výzvám řady spolustraníků, zdůvodnil prozaičtějším důvodem. Dospěl k závěru, že by to nemělo smysl a že strana se v tuto chvíli nedá příliš „opravit“. Necítí potřebu ve straně zůstávat pouze ze zvyku nebo kvůli loajalitě ke značce či její historii.
Kuba během posledních týdnů naznačoval, že se rozhoduje o své politické budoucnosti. Čelil silným výzvám frakce uvnitř ODS, aby kandidoval na lednovém kongresu proti místopředsedovi Martinu Kupkovi, který se zdál být pro někoho příliš malou změnou oproti éře Petra Fialy. V říjnu navíc vyjádřil pochybnosti o schopnosti ODS na republikové úrovni znovu dosáhnout vysokého volebního zisku.
Jihočeský hejtman už dříve pochyboval, zda je ODS schopná konat a přicházet s konkrétními řešeními, které přesahují pouze ideové debaty. Vyjádřil také přesvědčení, že politická realita pravděpodobně neudrží při životě koalici Spolu. Myslí si, že by její udržení bylo možné jen v případě, že by se všechny strany sloučily do jednoho subjektu, což v současnosti považuje za nemožné.
Už politolog Jan Charvát dříve v rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvil o krizi v ODS. „Jde především o otázku, zda zachovat koalici Spolu, nebo ji ukončit. A pokud ji rozdělit, co udělat s dalšími dvěma stranami? Mají tyto strany jednoduše odejít, nebo by se všichni měli sloučit do ODS? Anebo se mají rozejít a nově se uspořádat podle ideových proudů – více konzervativních či více liberálních? Nebo má ODS projekt Spolu opustit, odejít a nechat zbývající dvě strany svému osudu?“ ptal se bezprostředně po letošních sněmovních volbách.
„A co má udělat sama ODS? Má se posunout doprava? Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že ODS ztratila voliče, protože lidé volili Motoristy? Nebo to tak není? Má zůstat na své proevropské pozici? Je zde opravdu velké množství poměrně těžkých a složitých otázek, které bude muset strana řešit. A mnohé z nich budou silně záviset na osobě nového předsedy,“ dodal Charvát.
Prezident Petr Pavel pokračuje v jednání s osobnostmi, které navrhl Andrej Babiš (ANO) pro obsazení pozic v nové vládě. Kabinet má vzniknout ve spolupráci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě. Jako první ve čtvrtek na Hrad dorazil nominant SPD na ministra obrany, Jaromír Zůna, a kandidát stejné strany pro zemědělství, Martin Šebestyán. Poté se Pavel sešel s lídrem Motoristů, Petrem Macinkou.
