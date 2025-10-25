Kdo povede ODS po Fialovi? První z favoritů potvrdil kandidaturu, druhý zatím váhá

První kandidáti se oficiálně hlásí do boje o post předsedy ODS, který na příštím stranickém kongresu opustí končící premiér Petr Fiala. Nahradit ho chce stále ještě úřadující ministr dopravy Martin Kupka, z pozice outsidera se pokusí delegáty oslovit místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan.
Kupka v týdnu oznámil, že ho na předsedu strany jednomyslně nominovalo místní sdružení ve středočeských Líbeznicích. Končící ministr dopravy byl v obci nedaleko Prahy dlouholetým starostou, funkci opustil kvůli vládnímu angažmá na konci roku 2021.
"Děkuji kolegům za projevenou důvěru a podporu, které si velmi vážím. Nominaci jsem s pokorou přijal a těším se na otevřenou diskusi s členskou základnou na regionálních sněmech po celé republice," napsal nynější místopředseda ODS na sociální síti X.
Jedním z Kupkových vyzyvatelů bude místostarosta jednoho z ostravských obvodů Radim Ivan, který kandidaturu oznámil originálně. "Du do toho p**o," vzkázal na síti. Rovnou dokonce odhalil, s kým by případně rád spolupracoval v nejužším vedení strany. "Požádal bych kongres o Karla Haase, Jiřího Havránka, Štěpána Slováka, Dagmar Škodovou Parmovou, Ondřeje Krutílka a Evu Decroix," dodal.
Ivana je sice možné považovat za outsidera volby příštího předsedy občanských demokratů, ale Kupka by se mohl dočkat i výrazně těžšího soupeře. Zaznívají totiž výzvy směrem k jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, jehož by někteří členové rádi viděli v čele strany. Kuba ale zatím s kandidaturou váhá.
Fiala po neúspěšných sněmovních volbách, kdy ODS opět stála v čele koalice Spolu (s KDU-ČSL a TOP 09), oznámil, že na příštím stranickém kongresu už nebude usilovat o pokračování ve funkci předsedy strany. Po demisi vlády, kterou kabinet podá po ustavující schůzi nové Poslanecké sněmovny, bude nadále jen řadovým poslancem.
Fiala začínal ve vrcholné politice jako nestraník, když se v rámci Nečasovy vlády stal ministrem školství. Poslancem je od října 2013, od ledna 2014 je pak ve funkci předsedy ODS, kterou i díky projektu koalice Spolu dovedl před čtyřmi lety zpátky do Strakovy akademie.
Související
V debatě Kupky s Havlíčkem se ukázalo, co se před volbami jen tak nevidí
V Česku začala další stavba dálnice. Zahájili ji Fiala s Kupkou
Martin Kupka (ODS) , Radim Ivan , ODS , Petr Fiala (ODS) , Martin Kuba
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Kdo povede ODS po Fialovi? První z favoritů potvrdil kandidaturu, druhý zatím váhá
před 1 hodinou
Mrtví a desítky zraněných. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku
před 2 hodinami
Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu
Aktualizováno před 2 hodinami
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
před 3 hodinami
Fiala chce, aby Ukrajina mohla útočit na cíle hluboko na ruském území
před 4 hodinami
Objednala si ho Moskva. V Británii padly tresty za žhářský útok v Londýně
před 4 hodinami
Mladík zná trest v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové
před 5 hodinami
Metro omezila výluka na lince C. Lidé musí do tramvají
před 6 hodinami
Počasí: Teploty klesnou příští týden až na pět stupňů
včera
USA posílají k Venezuele největší letadlovou loď na světě
včera
„Budoucnost Ukrajiny je naší budoucností,“ hlásá Starmer a slibuje odstřihnout Rusko od financování
včera
Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače
včera
Jak si vede Evropa? Dolů ji táhne jediný stát, překvapivě jeden z těch největších
včera
"Když to zvládl Lipavský..." Turek si na ministerstvo zahraničí věří, připouští ale, že ho dostat nemusí
včera
Svět stojí na prahu nové války. Už teď je ale jasné, že nebude mít vítěze
včera
Češi půjdou hlasovat. Okamura si prosadil referendum, rozhodne se například o euru
včera
Týmy v Gaze zkoumají známky mučení na vrácených tělech, čelí však kritickému nedostatku zdrojů
včera
Motoristům nesmí připadnout životní prostředí. Následovala by likvidace jedné z nejdražších českých politik
včera
Zelenskyj dorazil do Británie. Sešel se s králem Karlem III.
včera
Donald Trump se na pozadí obchodní války příští týden sejde se Si Ťin-pchingem
Bílý dům potvrdil, že se prezident Spojených států Donald Trump 30. října setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Tato dlouho plánovaná schůzka se uskuteční při příležitosti summitu Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), který se koná ve dnech 31. října až 1. listopadu v jihokorejském Gyeongju.
Zdroj: Libor Novák