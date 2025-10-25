Kdo povede ODS po Fialovi? První z favoritů potvrdil kandidaturu, druhý zatím váhá

Jan Hrabě

25. října 2025 13:28

Martin Kupka
Martin Kupka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

První kandidáti se oficiálně hlásí do boje o post předsedy ODS, který na příštím stranickém kongresu opustí končící premiér Petr Fiala. Nahradit ho chce stále ještě úřadující ministr dopravy Martin Kupka, z pozice outsidera se pokusí delegáty oslovit místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. 

Kupka v týdnu oznámil, že ho na předsedu strany jednomyslně nominovalo místní sdružení ve středočeských Líbeznicích. Končící ministr dopravy byl v obci nedaleko Prahy dlouholetým starostou, funkci opustil kvůli vládnímu angažmá na konci roku 2021. 

"Děkuji kolegům za projevenou důvěru a podporu, které si velmi vážím. Nominaci jsem s pokorou přijal a těším se na otevřenou diskusi s členskou základnou na regionálních sněmech po celé republice," napsal nynější místopředseda ODS na sociální síti X. 

Jedním z Kupkových vyzyvatelů bude místostarosta jednoho z ostravských obvodů Radim Ivan, který kandidaturu oznámil originálně. "Du do toho p**o," vzkázal na síti. Rovnou dokonce odhalil, s kým by případně rád spolupracoval v nejužším vedení strany. "Požádal bych kongres o Karla Haase, Jiřího Havránka, Štěpána Slováka, Dagmar Škodovou Parmovou, Ondřeje Krutílka a Evu Decroix," dodal. 

Ivana je sice možné považovat za outsidera volby příštího předsedy občanských demokratů, ale Kupka by se mohl dočkat i výrazně těžšího soupeře. Zaznívají totiž výzvy směrem k jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, jehož by někteří členové rádi viděli v čele strany. Kuba ale zatím s kandidaturou váhá.

Fiala po neúspěšných sněmovních volbách, kdy ODS opět stála v čele koalice Spolu (s KDU-ČSL a TOP 09), oznámil, že na příštím stranickém kongresu už nebude usilovat o pokračování ve funkci předsedy strany. Po demisi vlády, kterou kabinet podá po ustavující schůzi nové Poslanecké sněmovny, bude nadále jen řadovým poslancem.

Fiala začínal ve vrcholné politice jako nestraník, když se v rámci Nečasovy vlády stal ministrem školství. Poslancem je od října 2013, od ledna 2014 je pak ve funkci předsedy ODS, kterou i díky projektu koalice Spolu dovedl před čtyřmi lety zpátky do Strakovy akademie. 

