Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. listopadu 2025 16:58

Martin Kupka
Martin Kupka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Šéf Správy železnic Jiří Svoboda, u kterého se v týdnu našly desítky milionů v hotovosti, zřejmě přijde o svou funkci. Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) informoval, že Svoboda by měl být na pondělním jednání správní rady společnosti odvolán z funkce. 

"Na základě nedávno zveřejných informací kolem generálního ředitele SŽ Jiřího Svobody jsem se dnes dopoledne domluvil s předsedou Správní rady SŽ Martinem Červíčkem na svolání mimořádného jednání správní rady na pondělní ráno, na kterém by měl tento orgán generálního ředitele Jiřího Svobodu odvolat z funkce," uvedl Kupka v sobotu na síti X.

Starostové a nezávislí (STAN) už předtím informovali, že pověří svého zástupce ve správní radě, aby na dalším jednání podnikl kroky vedoucí k odvolání Svobody. "Ctíme presumpci neviny, trestněprávní rovinou se zabývá policie, ale vysoce postavený manažer státní firmy musí být především důvěryhodnou osobností, a to i v zájmu instituce, kterou reprezentuje," sdělilo hnutí. 

Zpravodajský web iRozhlas.cz v pátek s odkazem na dva důvěryhodné zdroje informoval, že kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý při zásahu našli u Svobody doma hotovost v hodnotě více než 80 milionů korun. Jednalo se o peníze v korunách, eurech i dolarech. 

"Byly to celoživotní úspory mého tatínka a dědečka. Tatínkovi pomáhám s jejich správou," řekl ohrožený šéf Správy železnic v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Sám zmínil, že si v podniku vydělá sedm milionů ročně, takže už si přišel na 70 milionů korun. "Takže příjmy mám a je doložitelné, co jsem si z nich koupil," podotkl. 

Správa železnic je státní organizace, jejímž základním posláním je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu.

před 3 hodinami

Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku

Související

Karel Havlíček v Poslanecké sněmovně

Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v týdnu jako jeden z prvních kroků ve funkci sundal ukrajinskou vlajku ze sněmovní budovy. Stal se terčem kritiky některých občanů i vybraných politiků. Babišův nejbližší spolupracovník Karel Havlíček (ANO) nicméně naznačil, že by ukrajinské vlajky mohly zmizet i z budov dalších státních institucí. 

Více souvisejících

Martin Kupka (ODS) Správa železnic

Aktuálně se děje

před 23 minutami

před 1 hodinou

Donald Trump

Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou

Dlouho zvažovaný vojenský zásah Američanů ve Venezuele se možná blíží. Šéf Bílého domu Donald Trump dnes informoval o uzavření vzdušného prostoru nad jihoamerickou zemí. Důvody nevysvětlil. Česká diplomacie už v uplynulých dnech vyzvala krajany, aby Venezuelu opustili. 

před 2 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě

Návrat ruských vojáků domů odhaluje problém, který Kreml nemůže, a možná ani nechce, řešit. Statisíce mužů traumatizovaných válkou a chaotickým velením se vracejí domů, kde na ně čeká zhroucený psychiatrický systém. Stává se z nich časovaná bomba. V zemi, kde se násilí normalizuje a lidský život má nízkou hodnotu, hrozí, že místo léčby budou tito veteráni s PTSD znovu využiti jako nástroj síly. A to představuje riziko, které přesahuje ruské hranice.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Filip Turek

Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku

Motoristé trvají na vládním angažmá poslance Filipa Turka, který by se podle posledního návrhu měl nakonec stát ministrem životního prostředí. Předseda strany Petr Macinka v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neexistují důvody, které by bránily jmenování Turka do funkce. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Andrij Jermak

Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu

Někdejší šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak se po rezignaci chystá na frontu. Jermak odstoupil z funkce poté, co se o jeho osobu začaly intenzivně zajímat ukrajinské protikorupční úřady. Zelenského spolupracovník si postěžoval na nedostatek úcty. 

před 6 hodinami

Petr Macinka a Filip Turek

Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost

Úvahy o dosazení Filipa Turka či Petra Macinky do čela české diplomacie vyvolávají vážné pochybnosti o tom, zda ještě platí, že ministr musí mít zkušenosti, důvěryhodnost a elementární profesionální vystupování. Oba kandidáti postrádají praxi i autoritu potřebnou k řízení složitého resortu klíčového pro obraz i bezpečnost země. Nahrazovat odbornost politickou improvizací je hazard, který může poškodit reputaci státu, oslabit jeho pozici mezi spojenci a ohrozit národní bezpečnost.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

Vizualizace dopravní kapsle systému Hyperloop uvnitř tubusu

Měl způsobit revoluci v cestování. Kam se poděl Muskův Hyperloop?

Po oznámení, že společnost Hyperloop One v prosinci 2023 ukončila svou činnost, se zdálo, že sen o převratné dopravě skončil. Myšlenka hyperloopu – vlaků „létajících“ rychlostí 700 mil za hodinu v přetlakových trubkách – byla považována za mrtvou. Hyperloop One, dříve podporovaný investicemi od Virgin Group Richarda Bransona, byl hlavním hráčem v tomto odvětví, ale nedokázal udržet finanční rovnováhu.

včera

Andrij Jermak v Džiddě

Proč je odchod Andrije Jermaka pro Ukrajinu politickým zemětřesením?

Odchod Andrije Jermaka z pozice všemocného šéfa kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského představuje pro Ukrajinu tektonický posun a otevírá prostor pro ostrý boj o způsob vládnutí v zemi. Jermak, původně málo známý právník a producent béčkových filmů, si vybudoval obrovský vliv jako nejvyšší poradce prezidenta a mnozí ho považovali za virtuálního spoluprezidenta.

včera

Obyvatelé Kyjeva se před invazí ruské armády schovali do krytů

Ukrajina čelí vyhlídce na drsnou zimu i příští léta. V rozpočtu má obří díru

Ukrajina čelí vyhlídce na drsnou zimu a pravděpodobně i na ta léta, která budou následovat. Podle nejlepších odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) se válkou zničená země potýká s dírou v rozpočtu ve výši 65 miliard dolarů v průběhu příštích dvou let. Téměř dvě třetiny napjatého rozpočtu Kyjeva jsou v současné době vynakládány na financování zdlouhavé opotřebovací války s cílem zadržet ruský postup. Každodenní potřeby ukrajinských občanů, včetně výplat důchodů a mezd ve veřejném sektoru, jsou z velké části kryty zahraniční pomocí od západních spojenců.

včera

V Hongkong hoří několik výškových budov

Použili bambusové lešení, teď mají na svědomí desítky mrtvých. Proč byl požár v Hongkongu tak ničivý?

Mohutný požár v obytném komplexu v hongkongské čtvrti Tai Po si vyžádal nejméně 128 mrtvých a více než 200 pohřešovaných osob. Oheň, který se rychle šířil přes několik výškových budov, stále hoří, ačkoli přesná příčina, proč vypukl ve středu krátce před 15. hodinou místního času, zůstává neznámá. Hongkongská policie v souvislosti s požárem zatkla tři vedoucí pracovníky stavební společnosti pro podezření ze zabití.

včera

Andrij Jermak

Zelenského pravá ruka skončila. Andrij Jermak rezignoval

Jeden z nejvlivnějších politických hráčů na Ukrajině a blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského rezignoval jen několik hodin poté, co u něj protikorupční orgány provedly razii. Tato rezignace, oznámená Zelenským v pátek, představuje závažnou krizi pro Kyjev, který čelí novému tlaku ze Spojených států, aby přistoupil na mírovou dohodu o ukončení války s Ruskem.

včera

Izraelská armáda

OSN je "zděšena drzou vraždou" Palestinců izraelskými silami

Organizace spojených národů v pátek ostře odsoudila zabití dvou Palestinců izraelskými silami v džanínském uprchlickém táboře na Západním břehu, když incident označila za „zjevné mimosoudní popravy“. Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že je „zděšen“ touto „drzou“ vraždou. K incidentu došlo ve čtvrtek a videozáznamy vysílané arabskými televizními stanicemi ukazují, jak byli dva muži zastřeleni, přestože se očividně vzdávali izraelským vojákům.

včera

Neakceptovatelné. Macron veřejně obvinil EU z toho, že je pomalá

Francouzský prezident Emmanuel Macron veřejně prohlásil, že Brusel postupuje příliš pomalu při vyšetřování amerických technologických gigantů, což podle něj pramení z tlaku Spojených států. Macron obvinil Evropskou komisi i některé členské státy z obav pustit se do důsledného uplatňování evropských digitálních zákonů. Mluvil o tom během místní besedy ve Vogézském regionu a zmínil, že případy leží u Komise už dva roky, což je neakceptovatelné zdržení.

