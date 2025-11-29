Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic

Šéf Správy železnic Jiří Svoboda, u kterého se v týdnu našly desítky milionů v hotovosti, zřejmě přijde o svou funkci. Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) informoval, že Svoboda by měl být na pondělním jednání správní rady společnosti odvolán z funkce.
"Na základě nedávno zveřejných informací kolem generálního ředitele SŽ Jiřího Svobody jsem se dnes dopoledne domluvil s předsedou Správní rady SŽ Martinem Červíčkem na svolání mimořádného jednání správní rady na pondělní ráno, na kterém by měl tento orgán generálního ředitele Jiřího Svobodu odvolat z funkce," uvedl Kupka v sobotu na síti X.
Starostové a nezávislí (STAN) už předtím informovali, že pověří svého zástupce ve správní radě, aby na dalším jednání podnikl kroky vedoucí k odvolání Svobody. "Ctíme presumpci neviny, trestněprávní rovinou se zabývá policie, ale vysoce postavený manažer státní firmy musí být především důvěryhodnou osobností, a to i v zájmu instituce, kterou reprezentuje," sdělilo hnutí.
Zpravodajský web iRozhlas.cz v pátek s odkazem na dva důvěryhodné zdroje informoval, že kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý při zásahu našli u Svobody doma hotovost v hodnotě více než 80 milionů korun. Jednalo se o peníze v korunách, eurech i dolarech.
"Byly to celoživotní úspory mého tatínka a dědečka. Tatínkovi pomáhám s jejich správou," řekl ohrožený šéf Správy železnic v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Sám zmínil, že si v podniku vydělá sedm milionů ročně, takže už si přišel na 70 milionů korun. "Takže příjmy mám a je doložitelné, co jsem si z nich koupil," podotkl.
Správa železnic je státní organizace, jejímž základním posláním je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu.
