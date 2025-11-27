Výrazná postava Občanské demokratické strany a jihočeský hejtman Martin Kuba se po dvaadvaceti letech rozhodl ukončit své členství ve straně a oznámil záměr založit nový politický subjekt. O svém překvapivém kroku informoval veřejnost prostřednictvím svého facebookového účtu. Toto oznámení přichází v době spekulací o jeho možné kandidatuře na předsedu ODS.
Kuba vysvětlil, že se jeho pohled na politiku zásadně odlišuje od toho, který zastává současné vedení strany. Ve zveřejněném videu uvedl, že se rozhodl jít cestou, kterou mu mnozí jeho podporovatelé naznačovali, tedy založit nové hnutí.
Svou neochotu kandidovat na předsedu ODS, navzdory výzvám řady spolustraníků, zdůvodnil prozaičtějším důvodem. Dospěl k závěru, že by to nemělo smysl a že strana se v tuto chvíli nedá příliš „opravit“. Necítí potřebu ve straně zůstávat pouze ze zvyku nebo kvůli loajalitě ke značce či její historii.
Kuba plánuje i nadále zůstat v čele Jihočeského kraje jako hejtman. Nové hnutí má vzniknout primárně na jihu Čech, ale nevyloučil, že by se později mohlo rozvinout v celostátní politický subjekt. O svém rozhodnutí informoval i kolegy z krajského zastupitelského klubu.
Jeho odchod ze strany následuje i českobudějovická primátorka Dagmar Parmová, která na sociální síti Facebook napsala: „Milí Budějčáci, jdeme jednotně novou cestou.“ Věří přitom, že koalice ve městě i nadále vydrží.
Kuba už před několika dny naznačoval, že se rozhoduje o své politické budoucnosti. Čelil silným výzvám frakce uvnitř ODS, aby kandidoval na lednovém kongresu proti místopředsedovi Martinu Kupkovi, který se zdál být pro někoho příliš malou změnou oproti éře Petra Fialy. V říjnu navíc vyjádřil pochybnosti o schopnosti ODS na republikové úrovni znovu dosáhnout vysokého volebního zisku.
Jihočeský hejtman už dříve pochyboval, zda je ODS schopná konat a přicházet s konkrétními řešeními, které přesahují pouze ideové debaty. Vyjádřil také přesvědčení, že politická realita pravděpodobně neudrží při životě koalici Spolu. Myslí si, že by její udržení bylo možné jen v případě, že by se všechny strany sloučily do jednoho subjektu, což v současnosti považuje za nemožné.
Kreml trvá na tom, že na uniklém telefonickém rozhovoru mezi ruským ministrem Jurijem Ušakovem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem „není nic strašného“. Mluvčí Dmitrij Peskov prohlásil, že ti, kteří volají po odstoupení Witkoffa, se snaží vykolejit „skromný impuls“ směřující k mírové dohodě.
Zdroj: Libor Novák